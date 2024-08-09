Могло быть гораздо хуже — друзья о первой реакции Анджелины Джоли на аварию, в которую попал сын

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Анджелина Джоли была "шокирована и озабочена" после того, как узнала, что ее сын Пакс попал на своем электровелосипеде в Лос-Анджелесе в ДТП. 20-летний парень "все еще поправляется" после аварии, сообщил источник.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Сын Анджелины Джоли сильно травмировался

Пока Паксу "некомфортно" и "нужно будет дальнейшее лечение".

Сын Анджелины Джоли Пакс. Фото: BACKGRID

Его выписали из больницы, когда ранее источник сообщил, что его ждет "длинный путь восстановления". 30 июля сын Анджелины врезался на своем электровелосипеде в заднюю часть автомобиля, остановившегося на перекрестке людного бульвара Лос-Фелис.

Дело усложнило то, что Пакс, похоже, ударился головой при столкновении с автомобилем и в тот момент на нем не было шлема. Источник добавил, что ему "очень повезло", что он не получил серьезных травм.

"Это могло быть гораздо хуже, поскольку на нем не было шлема", — сказали они.

Хотя эта авария была ужасающей для его матери Анджелины, она и его братья и сестры собрались вместе, чтобы поддержать его.

"Энджи была шокирована и обеспокоена, когда ей рассказали об аварии", — сказал источник, добавив, что ее пятеро других детей — Мэддокс, Захара, Шайло, и близнецы Нокс и Вивьен, "поддерживают Пакса, как могут".

Ранее источник рассказал People, что сын Анджелины "перенес сложную травму" в результате аварии, и, как сообщается, ему понадобится физиотерапия, чтобы помочь восстановиться.

Инсайдер эксклюзивно рассказал, что Брэд был расстроен из-за того, что его семья замалчивала правду о состоянии Пакса.

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

"Не ожидайте, что несчастный случай с Паксом каким-то образом вернет семейную динамику, поскольку Пакс на все 100 процентов на стороне Энджи и не хочет от Брэда никаких пожеланий или раскаяния", — продолжил источник.

Хотя Брэд был "расстроен", что его сын был ранен, и надеялся "помочь каким-либо возможным способом", инсайдер сказал, что эта перспектива "не выглядит чем-то, что когда-нибудь произойдет, поскольку между ними навсегда существует трещина и разрыв".

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

"Бреда удручает то, что он дошел до такого состояния, что он даже не может быть заботливым папой, поскольку все, что он получает, — это молчание вместо того, чтобы узнать, что именно происходит с его сыном. Это просто еще одно тяжелое обстоятельство, которое является частью нормальной жизни Брэда. Он хотел бы, чтобы каждый мог быть выше этого, поскольку эта ситуация затрагивает жизнь людей, но эмоции между Паксом, Энджи и Брэдом настолько плохи, что никогда не будет момента, когда все будет хорошо", — сказал инсайдер.

Однако другой источник, близкий к Анджелине, утверждал, что Брэд не прилагал никаких усилий, чтобы попытаться увидеться с Паксом после аварии.

Пакс был усыновлен Анджелиной во Вьетнаме в 2007 году в возрасте трех лет. Позже Брэд усыновил его в 2006 году.

Анджелина и Брэд официально развелись, но все еще ссорятся за продажи Мираваль, виноградника во Франции.

На прошлой неделе звезда обвинила Брэда в том, что он пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении на сумму 8,5 миллиона долларов, связанное с ее обвинениями в насилии, сообщает People.

Ранее она обвинила его в нападении на нее в личном самолете, когда они путешествовали с детьми.

Напомним, ранее мы писали, что ждет сына Анджелины Джоли после аварии.