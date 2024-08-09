Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Могло быть гораздо хуже — друзья о первой реакции Анджелины Джоли на аварию, в которую попал сын arrow

Могло быть гораздо хуже — друзья о первой реакции Анджелины Джоли на аварию, в которую попал сын

9 августа 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Могло быть гораздо хуже — друзья о первой реакции Анджелины Джоли на аварию, в которую попал сын
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджелина Джоли была "шокирована и озабочена" после того, как узнала, что ее сын Пакс попал на своем электровелосипеде в Лос-Анджелесе в ДТП. 20-летний парень "все еще поправляется" после аварии, сообщил источник.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Сын Анджелины Джоли сильно травмировался

Пока Паксу "некомфортно" и "нужно будет дальнейшее лечение".

 

Сын Анджелины Джоли Пакс
Сын Анджелины Джоли Пакс. Фото: BACKGRID

 

Его выписали из больницы, когда ранее источник сообщил, что его ждет "длинный путь восстановления". 30 июля сын Анджелины врезался на своем электровелосипеде в заднюю часть автомобиля, остановившегося на перекрестке людного бульвара Лос-Фелис.

Дело усложнило то, что Пакс, похоже, ударился головой при столкновении с автомобилем и в тот момент на нем не было шлема. Источник добавил, что ему "очень повезло", что он не получил серьезных травм.

"Это могло быть гораздо хуже, поскольку на нем не было шлема", — сказали они.

Хотя эта авария была ужасающей для его матери Анджелины, она и его братья и сестры собрались вместе, чтобы поддержать его.

"Энджи была шокирована и обеспокоена, когда ей рассказали об аварии", — сказал источник, добавив, что ее пятеро других детей — Мэддокс, Захара, Шайло, и близнецы Нокс и Вивьен, "поддерживают Пакса, как могут".

Ранее источник рассказал People, что сын Анджелины "перенес сложную травму" в результате аварии, и, как сообщается, ему понадобится физиотерапия, чтобы помочь восстановиться.

Инсайдер эксклюзивно рассказал, что Брэд был расстроен из-за того, что его семья замалчивала правду о состоянии Пакса.

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

 

"Не ожидайте, что несчастный случай с Паксом каким-то образом вернет семейную динамику, поскольку Пакс на все 100 процентов на стороне Энджи и не хочет от Брэда никаких пожеланий или раскаяния", — продолжил источник.

Хотя Брэд был "расстроен", что его сын был ранен, и надеялся "помочь каким-либо возможным способом", инсайдер сказал, что эта перспектива "не выглядит чем-то, что когда-нибудь произойдет, поскольку между ними навсегда существует трещина и разрыв".

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

 

"Бреда удручает то, что он дошел до такого состояния, что он даже не может быть заботливым папой, поскольку все, что он получает, — это молчание вместо того, чтобы узнать, что именно происходит с его сыном. Это просто еще одно тяжелое обстоятельство, которое является частью нормальной жизни Брэда. Он хотел бы, чтобы каждый мог быть выше этого, поскольку эта ситуация затрагивает жизнь людей, но эмоции между Паксом, Энджи и Брэдом настолько плохи, что никогда не будет момента, когда все будет хорошо", — сказал инсайдер.

Однако другой источник, близкий к Анджелине, утверждал, что Брэд не прилагал никаких усилий, чтобы попытаться увидеться с Паксом после аварии.

Пакс был усыновлен Анджелиной во Вьетнаме в 2007 году в возрасте трех лет. Позже Брэд усыновил его в 2006 году.

Анджелина и Брэд официально развелись, но все еще ссорятся за продажи Мираваль, виноградника во Франции.

На прошлой неделе звезда обвинила Брэда в том, что он пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении на сумму 8,5 миллиона долларов, связанное с ее обвинениями в насилии, сообщает People.

Ранее она обвинила его в нападении на нее в личном самолете, когда они путешествовали с детьми.

Напомним, ранее мы писали, что ждет сына Анджелины Джоли после аварии.

Анджелина Джоли зарубежные звезды звезды инцидент

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:24 Литва обновит правила для украинских беженцев с 1 сентября — что изменится

08:24 ВСУ минусовали более тысячи оккупантов и 49 артсистем — Генштаб назвал свежие потери России

08:04 Олимпиада-2024, четырнадцатый день — Онофрийчук борется за медаль

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

07:57 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

07:21 Отказался от боевой повестки — как суд наказал военнообязанного

07:05 Выращивал лук в Беларуси — в Германии депутата оштрафовали на 20 тысяч евро

07:01 Минус 3 тыс. грн — клиенты ПриватБанка теряют деньги в терминалах

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

06:35 Жена Тимура Мирошниченко призналась, как их родители отреагировали на приемных детей

08:24 Литва обновит правила для украинских беженцев с 1 сентября — что изменится

08:24 ВСУ минусовали более тысячи оккупантов и 49 артсистем — Генштаб назвал свежие потери России

08:04 Олимпиада-2024, четырнадцатый день — Онофрийчук борется за медаль

07:57 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

07:21 Отказался от боевой повестки — как суд наказал военнообязанного

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

07:05 Выращивал лук в Беларуси — в Германии депутата оштрафовали на 20 тысяч евро

07:01 Минус 3 тыс. грн — клиенты ПриватБанка теряют деньги в терминалах

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

06:35 Жена Тимура Мирошниченко призналась, как их родители отреагировали на приемных детей

06:30 Суд против уклониста — как ему будут отправлять повестки

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

30 июля 2024

06:10 Пенсии по инвалидности — какие начислят минимальные размеры выплат в августе