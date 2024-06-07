Що ненавидить в побуті молода дружина Володимира Остапчука

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська (нині також Остапчук) активно веде соцмережі. Вона запропонувала підписникам поставити їй запитання. На деякі з них 23-річна блогерка дала відповіді.

Вони з'явились в сторіз її Instagram.

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В соцмережах поцікавились, які для Катерини в побуті "найбрудніші" речі, чи обов’язки, після яких їй би хотілось вимити руки. На що Остапчук дала відверту відповідь.

"Не люблю мити посуд. А ще ненавиджу прасувати речі. Тому це не входить у мої обов’язки. Не стосується запитання, але нехай буде", — пожартувала Катерина.

До цього блогерка, яка на початку 2024-го відкрила власний салон краси, кілька разів викладала сторіз, на яких її зірковий чоловік пилососив та робив прибирання у квартирі. Подружжя живе в одному зі столичних елітних житлових комплексів з басейном на даху біля стадіону "Олімпійський".

Які саме домашні обов’язки в самої Катерини — вона поки не написала. Втім, періодично можна побачити, як вона допомагає Володимиру готувати їжу на кухні.

Відповідь Катерини Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишня дружина Остапчука приїхала до будинку, який вони не можуть поділити. Також ми розповідали, що на початку травня Володимир Остапчук опинився під крапельницею.