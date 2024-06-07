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Молода дружина Остапчука зізналась, які хатні справи її дратують

7 червня 2024 19:58
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Стас Кожушко
Редактор
Що ненавидить в побуті молода дружина Володимира Остапчука
Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська (нині також Остапчук) активно веде соцмережі. Вона запропонувала підписникам поставити їй запитання. На деякі з них 23-річна блогерка дала відповіді. 

Вони з'явились в сторіз її Instagram.

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В соцмережах поцікавились, які для Катерини в побуті "найбрудніші" речі, чи обов’язки, після яких їй би хотілось вимити руки. На що Остапчук дала відверту відповідь.

"Не люблю мити посуд. А ще ненавиджу прасувати речі. Тому це не входить у мої обов’язки. Не стосується запитання, але нехай буде", — пожартувала Катерина. 

До цього блогерка, яка на початку 2024-го відкрила власний салон краси, кілька разів викладала сторіз, на яких її зірковий чоловік пилососив та робив прибирання у квартирі. Подружжя живе в одному зі столичних елітних житлових комплексів з басейном на даху біля стадіону "Олімпійський".

Які саме домашні обов’язки в самої Катерини — вона поки не написала. Втім, періодично можна побачити, як вона допомагає Володимиру готувати їжу на кухні.  

Відповіль Катерини Остапчук
Відповідь Катерини Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишня дружина Остапчука приїхала до будинку, який вони не можуть поділити. Також ми розповідали, що на початку травня Володимир Остапчук опинився під крапельницею.

блогери
Катерина Полтавська
Володимир Остапчук
українські зірки

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