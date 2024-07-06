Екатерина Остапчук заявила, что боится людей и упомянула о детях

Блогер Екатерина Остапчук (Полтавская) и шоумен Владимир Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук (Полтавская) активно ведет соцсети и поднимает разные темы. В этот раз 24-летняя избранница телеведущего затронула тему детей, которую в последнее время обсуждают в TikTok.

Соответствующие сториз появились в Instagram Екатерины Остапчук.

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По словам блогера, она натолкнулась на видео в TikTok, в котором одна из матерей ребенка крайне эмоционально высказывается о взрослых. Женщина возмущена, что те улыбаются детям, машут рукой и заводят разговор.

Реакция Екатерины Остапчук на публикацию в TikTok. Скриншот: Instagram/poka.tya

Жена Остапчука категорична не согласна с подобной позицией. По словам Екатерины, она сама часто это делает. У блогера не было негативного опыта с мамами детей.

"Прикасаться к чужому ребенку без разрешения, конечно, нельзя. Но ведь просто помахать… Я боюсь людей, реально. Скоро будут нападать из-за того, что ты улыбаешься, потому что это нарушает чужие личные границы", — заявила Екатерина Остапчук.

Екатерина Остапчук высказалась о поведении с детьми. Скриншоты: Instagram/poka.tya

Отметим, что у Владимира и Екатерины пока нет детей. Остапчук — отец сына и дочери от первого брака. Они живут в Канаде с экс-женой Владимира, переводчицей Еленой Войченко. Во втором браке с юристом Кристиной Горняк дети у телеведущего не появилось.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Валентина Хамайко вышла замуж за военного после 18 лет совместной жизни. Также мы рассказывали, что Екатерина Остапчук прокомментировала приговор экс-министру экономики Казахстана за убийство.