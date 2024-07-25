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Молодая жена Остапчука поделилась подробностями своей беременности

25 июля 2024 23:19
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Екатерина Остапчук раскрыла подробности своей беременности
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина ждут первенца. Для телеведущего этот ребенок станет третьим. Блогер Екатерина Остапчук (Полтавская до свадьбы) рассказала подробности беременности.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Подписчики спросили у 24-летнего блогера о планировании и обследовании. По словам жены 39-летнего телеведущего, она не сдавала никаких анализов.

"У нас вышло с первой попытки (с первого месяца). Если бы не получилось, то я бы все подряд сдала, наверное, потому что очень тревожный человек… Я была уверена, что не выйдет в тот месяц. Но ребенок решил иначе", — рассказала Екатерина .

Единственное, куда пошла Екатерина — на УЗИ. Она хотела узнать, будет ли (и когда) овуляция в том месяце. Впрочем, врач отправила ее на МРТ, потому что не могла кое-что рассмотреть. Согласно результатам, Остапчук могла забеременеть только тогда, когда овуляция происходит в правом яичнике.

Впоследствии Остапчук снова посетила УЗИ, и там ей сказали, что овуляции в том месяце вообще не будет.

"Но я забеременела в тот же месяц. Поэтому оказалось, что овуляция была, но поздняя", — подытожила Екатерина.

Екатерина Остапчук беременность
Жена Владимира Остапчука, Екатерина. Фото: Instagram/poka.tya

Отметим, что брак с Екатериной для Владимира Остапчука — третий. От первого с переводчиком Еленой Войченко у него есть дочь и сын. Второй брак с юристом Кристиной Горняк продержался менее двух лет.

Напомним, ранее мы писали, почему австралийская актриса Марго Робби решилась забеременеть именно сейчас. Также мы рассказывали, что певица Ирина Федишин прокомментировала слухи о третьей беременности.

Владимир Остапчук беременность украинские звезды Екатерина Полтавская

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