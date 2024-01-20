Молода дружина Остапчука відкрила власний салон краси та розсекретила своє гасло

Блогерка Катерина Полтавська та шоумен Володимир Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Останні місяці 23-річна блогерка Катерина Полтавська показувала підписникам, як готується до відкриття свого салону краси в столиці. Молоду дружину підтримував і шоумен Володимир Остапчук. В суботу, 20 січня, Катерина відкрила двері свого закладу.

Про це вона розповіла в сторіз Instagram.

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Блогерка переважно з іронією поставилась до багатьох запитань фолловерів. Так, наприклад, Полтавська пожартувала, що по дорозі до салону краси, який спеціалізується на лазерній депіляції та масажі, розмірковувала, навіщо собі видумала роботу.

Скриншоти: Instagram/poka.tya

Підписники запитали в Полтавської, як проходить її перший робочий день та чим вона займається в салоні.

"Ну поки я мию підлогу, роблю чай, годую пряниками дітей клієнтів і оце все. На перший погляд здається, що роблю те саме, що колись робила, коли працювала на когось. Але вдвічі більше. Рекомендую", — зазначила Полтавська.

Також молода блогерка розкрила девіз роботи над першим власним бізнесом: "Слабоумство і відвага". У своїх сторіз Остапчук також проінформував про відкриття салону краси Катерини, втім, на спільних фото та відео його не має.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимиру Остапчуку і його молодій дружині напророчили проблеми у шлюбі. Також ми розповідали, що Катерина Полтавська прокоментувала материнство співачки Наталії Могилевської.