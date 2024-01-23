Молодая жена Остапчука рассказала, чего боится после 40 лет

Блогерша Екатерина Полтавская и шоумен Владимир Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Всего несколько дней назад 23-летняя блогер Екатерина Полтавская открыла свой салон красоты в столице. Это первый опыт большого бизнеса и собственное дело жены шоумена Владимира Остапчука. Она пообщалась с подписчиками и рассказала об идее бизнеса и страхе, с которым не хочет столкнуться через 20 лет.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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По словам блогера, ей хотелось чем-то заниматься кроме ведения Instagram. Она не привыкла не ходить на работу. Но в то же время работать на кого-то ей не хотелось. Она любит массажи, а депиляция более выгодна, чем маникюр. Также Екатерина отметила, что когда как ни сейчас попытаться вести свое дело.

"Впереди еще много лет, чтобы что-то изменить, если потребуется. Не хочу потерять время. Для меня страх — лет через 20 быть зависимой от мужчины и тому подобное. А сумки и океаны еще успеются. Это тоже ок, каждому свое. Но у меня свои приоритеты", — призналась Екатерина Полтавская.

Продолжая тему зависимости, блогер поиронизировала, что когда пришла домой с работы, ее муж приготовил ужин. Шоумен Остапчук порадовал любимую пельменями со сметаной. Чем он занимался целый день, Екатерина не поведала.

Кулинарные таланты Владимира Остапчука Скриншоты: Instagram/poka.tya

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