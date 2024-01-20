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Молодая жена Остапчука открыла салон красоты и рассекретила свой девиз

20 января 2024 14:52
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Молодая жена Остапчука открыла салон красоты и рассекретила свой девиз
Блогер Екатерина Полтавская и шоумен Владимир Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Последние месяцы 23-летняя блогер Екатерина Полтавская показывала подписчикам, как готовится к открытию своего салона красоты в столице. Молодую жену поддерживал и шоумен Владимир Остапчук. В субботу, 20 января, Екатерина открыла двери своего заведения.

Об этом она рассказала в сториз Instagram.

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Блогер преимущественно с иронией отнеслась ко многим вопросам фолловеров. Так, например, Полтавская пошутила, что по дороге в салон красоты, специализирующийся на лазерной депиляции и массаже, размышляла, зачем себе придумала работу.

Скриншоты: Instagram/poka.tya

Подписчики спросили у Полтавской, как проходит ее первый рабочий день и чем она занимается в салоне.

"Ну, пока я мою пол, делаю чай, кормлю пряниками детей клиентов и это все. На первый взгляд кажется, что делаю то же, что когда-то делала, когда работала на кого-то. Но вдвое больше. Рекомендую", — отметила Полтавская.

Также молодая блогер раскрыла девиз работы над первым собственным бизнесом: "Слабоумие и отвага". В своих сториз Остапчук также проинформировал об открытии салона красоты Екатерины, впрочем, на общих фото и видео его нет.

Напомним, ранее мы писали, что Владимиру Остапчуку и его молодой жене предсказали проблемы в браке. Также мы рассказывали, что Екатерина Полтавская прокомментировала материнство певицы Натальи Могилевской.

блогеры
бизнес
украинские звезды
Екатерина Полтавская

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