Что ненавидит в обиходе молодая жена Владимира Остапчука

Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогер Екатерина Полтавская (ныне также Остапчук) активно ведет соцсети. Она предложила подписчикам задать ей вопросы. На некоторые из них 23-летняя блогер дала ответы.

Они появились в сториз ее Instagram.

Читайте также:

Что не любит жена Владимира Остапчука

В соцсетях поинтересовались, какие для Екатерины в быту "самые грязные" вещи или обязанности, после которых ей хотелось бы вымыть руки. На что Остапчук дала откровенный ответ.

"Не люблю мыть посуду. А еще ненавижу гладить вещи. Поэтому это не входит в мои обязанности. Не касается вопроса, но пусть будет", — пошутила Екатерина.

До этого блогер, которая в начале 2024-го открыла собственный салон красоты, несколько раз выкладывала сториз, на которых ее звездный муж пылесосил и делал уборку в квартире. Супруги живут в одном из столичных элитных жилых комплексов с бассейном на крыше возле стадиона "Олимпийский".

Какие именно домашние обязанности у самой Екатерины, она пока не написала. Впрочем, периодически можно увидеть, как она помогает Владимиру готовить еду на кухне.

Ответ Екатерины Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы рассказывали, что бывшая жена Остапчука приехала в дом, который они не могут поделить. Также мы рассказывали, что в начале мая Владимир Остапчук оказался под капельницей.