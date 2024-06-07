Что ненавидит в обиходе молодая жена Владимира Остапчука

Молодая жена Остапчука призналась, какие домашние дела ее раздражают
Третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогер Екатерина Полтавская (ныне также Остапчук) активно ведет соцсети. Она предложила подписчикам задать ей вопросы. На некоторые из них 23-летняя блогер дала ответы.
Они появились в сториз ее Instagram.
Что не любит жена Владимира Остапчука
В соцсетях поинтересовались, какие для Екатерины в быту "самые грязные" вещи или обязанности, после которых ей хотелось бы вымыть руки. На что Остапчук дала откровенный ответ.
"Не люблю мыть посуду. А еще ненавижу гладить вещи. Поэтому это не входит в мои обязанности. Не касается вопроса, но пусть будет", — пошутила Екатерина.
До этого блогер, которая в начале 2024-го открыла собственный салон красоты, несколько раз выкладывала сториз, на которых ее звездный муж пылесосил и делал уборку в квартире. Супруги живут в одном из столичных элитных жилых комплексов с бассейном на крыше возле стадиона "Олимпийский".
Какие именно домашние обязанности у самой Екатерины, она пока не написала. Впрочем, периодически можно увидеть, как она помогает Владимиру готовить еду на кухне.
Напомним, ранее мы рассказывали, что бывшая жена Остапчука приехала в дом, который они не могут поделить. Также мы рассказывали, что в начале мая Владимир Остапчук оказался под капельницей.
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