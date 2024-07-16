Ауріка Ротару про росіян — чи зможуть українці забути їх звірства

Співачка Ауріка Ротару. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відома співачка і народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару Ауріка висловилася про війну. За словами зірки, наш народ навряд чи зможе пробачити росіянам криваві злочини та знущання над громадянами.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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За словами зірки, на те, щоб пробачити росіян за криваві звірства, нам знадобиться не один десяток років, а можливо, навіть поколінь.

"Якщо це і буде, то я не знаю, скільки повинно пройти років. Як може матір пробачити за смерть свого сина. Не одне покоління повинно пройти і я навіть невпевнена, що це взагалі буде", — поділилася співачка.

Ротару додала, що росіяни набагато жорстокіші за німців, які вбили мільйони людей під час Другої світової війни. Вона не могла повірити у те, що сусідня країна може піти на нас із війною.

"Вони катують наших людей, знущаються з них, я цього не очікувала. Ніхто мене не міг переконати у тому, що у нас буде війна. Росія і Україна — ми стільки жили разом. Українки виходили заміж за росіян. Ми настільки перемішалися, що я думала, що це не можливо", — зазначила молодша сестра Софії Ротару.

Нагадаємо, сестра Софії Ротару висловилась про чоловіків призовного віку, які уникають мобілізації за межами України. А також співачка прокоментувала конфіскацію окупантами вілли її сестри в Криму.