Ауріка Ротару висловилась про ухилянтів, які виїжджають за кордон

Співачка Ауріка Ротару. Фото: Instagram/aureliyarotaru_fan

Молодша сестра співачки Софії Ротару, Ауріка, дала велике інтерв’ю. В ньому 65-річна артистка, зокрема, висловилась про чоловіків призовного віку, які уникають мобілізації та виїжджають за кордон.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі блогерки Аліни Доротюк.

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За словами Ауріки Ротару, до ситуацій, коли чоловіки призовного віку виїжджають за кордон, або намагаються це зробити, вона ставиться двояко. Артистка зауважила — розуміє, що ніхто не хоче помирати.

"Взагалі молоді хлопці, які не знають, що таке війна. Вони ніколи не стріляли, не тримали зброю в руках. Вони налякані і звісно хочуть втекти з України", — сказала Ауріка Ротару.

Молодша сестра Софії Ротару вважає, що в ЗСУ повинні йти люди, які мають досвід у військовій справі. Або ж повинні йти ті, в яких є бажання захищати нашу країну.

Це питання постало в діалозі після того, як Аліна Доротюк пригадала: на початку повномасштабної війни єдиний син Софії Ротару, Руслан Євдокименко, та онук Анатолій намагалися незаконно перейти державний кордон України та Молдови. Їх з іншими чоловіками затримали.

Втім згодом Анатолій, якому в березні виповнилось 30 років, все ж таки виїхав за кордон і зараз живе в Європі. Щодо Руслана Євдокименка, то восени минулого року Ауріка в одному з інтерв’ю казала, що він живе з матір’ю в їхньому маєтку під Києвом. Цього разу вона не згадувала про чоловіків з родини Софії Ротару.

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