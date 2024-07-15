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Молодша сестра Софії Ротару висловилась про ухилянтів, які виїжджають за кордон

15 липня 2024 22:39
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Ауріка Ротару висловилась про ухилянтів, які виїжджають за кордон
Співачка Ауріка Ротару. Фото: Instagram/aureliyarotaru_fan
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Молодша сестра співачки Софії Ротару, Ауріка, дала велике інтерв’ю. В ньому 65-річна артистка, зокрема, висловилась про чоловіків призовного віку, які уникають мобілізації та виїжджають за кордон. 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі блогерки Аліни Доротюк.

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Ауріка Ротару про ухилянтів

За словами Ауріки Ротару, до ситуацій, коли чоловіки призовного віку виїжджають за кордон, або намагаються це зробити, вона ставиться двояко. Артистка зауважила — розуміє, що ніхто не хоче помирати. 

"Взагалі молоді хлопці, які не знають, що таке війна. Вони ніколи не стріляли, не тримали зброю в руках. Вони налякані і звісно хочуть втекти з України", — сказала Ауріка Ротару. 

Молодша сестра Софії Ротару вважає, що в ЗСУ повинні йти люди, які мають досвід у військовій справі. Або ж повинні йти ті, в яких є бажання захищати нашу країну.

Це питання постало в діалозі після того, як Аліна Доротюк пригадала: на початку повномасштабної війни єдиний син Софії Ротару, Руслан Євдокименко, та онук Анатолій намагалися незаконно перейти державний кордон України та Молдови. Їх з іншими чоловіками затримали.

Втім згодом Анатолій, якому в березні виповнилось 30 років, все ж таки виїхав за кордон і зараз живе в Європі. Щодо Руслана Євдокименка, то восени минулого року Ауріка в одному з інтерв’ю казала, що він живе з матір’ю в їхньому маєтку під Києвом. Цього разу вона не згадувала про чоловіків з родини Софії Ротару.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос продовжує спілкування з росіянами. Також ми розповідали, що співачка Гайтана потрапила у скандал через свій концерт в Киргизстані.

українські зірки мобілізація ухилянти Ауріка Ротару

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