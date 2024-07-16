Аурика Ротару о россиянах — смогут ли украинцы забыть их зверства

Певица Аурика Ротару. Фото: скриншот с интервью

Известная певица и народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару Аурика высказалась о войне. По словам звезды, наш народ вряд ли сможет простить россиянам кровавые преступления и издевательства над гражданами.

Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

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По словам звезды, на то, чтобы простить россиян за кровавые зверства, нам понадобится не один десяток лет, или даже поколений.

"Если это и будет, то я не знаю, сколько должно пройти лет. Как может мать простить за смерть своего сына. Не одно поколение должно пройти, и я даже не уверена, что это вообще будет", — поделилась певица.

Ротару добавила, что россияне более жестокие чем немцы, которые убили миллионы людей во время Второй мировой войны. Она не могла поверить в то, что соседняя страна может пойти на нас с войной.

"Они пытают наших людей, издеваются над ними, я этого не ожидала. Никто меня не мог убедить в том, что у нас будет война. Россия и Украина — мы столько жили вместе. Украинки выходили замуж за россиян. Мы настолько перемешались, что я думала, что это невозможно", — отметила младшая сестра Софии Ротару.

Напомним, сестра Софии Ротару высказалась о мужчинах призывного возраста, избегающих мобилизации за пределами Украины. А также певица прокомментировала конфискацию оккупантами виллы ее сестры в Крыму.