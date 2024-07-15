Аурика Ротару высказалась про уклонистов, которые уезжают за границу

Певица Аурика Ротару. Фото: Instagram/aureliyarotaru_fan

Младшая сестра певицы Софии Ротару, Аурика, дала большое интервью. В нем 65-летняя артистка, в частности, высказалась о мужчинах призывного возраста, которые избегают мобилизации и уезжают за границу.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале блогера Алины Доротюк.

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По словам Аурики Ротару, к ситуациям, когда мужчины призывного возраста уезжают за границу или пытаются это сделать, она относится двояко. Артистка отметила — понимает, что никто не хочет умирать.

"Вообще молодые ребята, которые не знают, что такое война. Они никогда не стреляли, не держали оружие в руках. Они напуганы и, конечно, хотят сбежать из Украины", — сказала Аурика Ротару.

Младшая сестра Софии Ротару считает, что в ВСУ должны идти люди, имеющие опыт военного дела. Или должны идти те, у которых есть желание защищать нашу страну.

Этот вопрос возник в диалоге после того, как Алина Доротюк упомянула: в начале полномасштабной войны единственный сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко и внук Анатолий пытались незаконно перейти государственную границу Украины и Молдовы. Их с другими мужчинами задержали.

Впрочем, впоследствии Анатолий, которому в марте исполнилось 30 лет, все же уехал за границу и сейчас живет в Европе. Что касается Руслана Евдокименко, то осенью прошлого года Аурика в одном из интервью говорила, что он живет с матерью в их имении под Киевом. На этот раз она не упоминала о мужчинах из семьи Софии Ротару.

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