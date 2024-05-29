Монарх подавлен - получилось продолжение скандальных мемуаров об измене испанской королевы

Королва Летиция с королем Испании Филипе. Фото: instagram.com/royalsbylimitedpictures/

Испанская королевская семья шокирована заявлениями, что король Фелипе был "раздавлен и уничтожен" неверностью своей супруги, королевы Летиции. Журналист Хайме Пеньяфиэль начал новую атаку своей новой книгой "Молчание Летиции", опубликованной в Испании.

Об этом пишет Daily Mail.

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В первой книге "Летиция и я" бизнесмен Хайме дель Бурго дал интервью журналисту, где говорилось, что королева Летиция имела роман в браке. Королевский дом Испании отказался комментировать эти заявления. В своей последней работе Джейми утверждает, что Фелипе "знал, что Летиция изменяет ему в режиме реального времени", поскольку ее охранники обязаны сообщать о ее местонахождении.

Автор утверждает, что охранники присоединились к королеве Летиции во время ее поездки в Нью-Йорк в 2011 году со своим "любовником" Хайме дель Бурго, с которым она встречалась до встречи с Фелипе.

Королевский репортер, работавший на Hola! в течение 20 лет утверждает, что Фелипе "в аду из-за якобы измены супруги".В другом месте книги Джейми называет королеву Летицию "холодной, эмоционально незрелой и пассивно агрессивной" и утверждает, что ее "ненавидит" семья короля Фелипе.

Хайме Пеньяфиэль был уволен испанской газетой El Mundo после 20 лет в начале этого года после публикации первой книги о королеве под названием "Летиция и я". После своего увольнения журналист написал еще одну книгу под названием "Молчание Летиции", которая начинается с рассказа о ее романе с королем Фелипе.

Далее он утверждает, что "пассивно агрессивное" поведение Летиции по отношению короля Фелипе является причиной того, что ее "свекровь королева София и невестки инфанта Кристина и герцогиня Луго ненавидят ее".

Хаймэ утверждает, что король Фелипе влюбился в свою будущую супругу, наблюдая, как она ведет новости. Некоторые говорят, что их познакомили на ужине, другие утверждали, что они впервые встретились, когда Фелипе посетил место разлива нефти на севере Испании.

Когда они начали встречаться, Хайме говорит, что Летиция "проверяла" чувства Фелипе к ней, часто путешествуя.

"Это была стратегия, потому что ее отсутствие было настоящим мучением для очень влюбленного Фелипе, который воспринимал расстояние как худшее из зла, поняв испанского поэта Лопе де Вега, когда он сказал, что "отсутствие любимого человека подобно концу жизни", — вспоминает в интервью бывший жених Летиции.

После этого Хайме говорит, что Летиция была уверена в силе "полной любви" Фелипе к ней и вернулась в Испанию "манипулятивной".

В книге Хайме утверждает, что Фелипе и Летиция живут отдельной жизнью и просто сохраняют видимость отношений на публике.

Испанское издание El Nacional Cat опубликовало рецензию, в которой утверждалось, что Хайме Пеньяфиэль "исполнен решимости положить конец карьере королевы" и описал его как "одного из самых больших врагов Летиции".

Бывший зять королевы Хайме дель Бурго говорит о том, что он собирался сделать предложение Летиции, которая в то время была ведущей новостей, и в тот вечер сказала, что встречается с высокопоставленным человеком в Испании.

Как сообщается, Летиция сказала ему, что "встретила кого-то, кто заставит ее оставить свою профессию", что, по словам Хайме, заставило его заключить, что ее таинственным партнером был Фелипе.

Хайме также говорит, что королева попросила увидеть его вечером перед свадьбой в ресторане El Latigazo в Мадриде, где она попросила его "никогда не покидать" ее.

"Когда мы встретились, она взяла меня за руку и спросила, почему я никогда не просил ее выйти за меня замуж. Я не ответил. Я подбадривал ее, как мог. Последнее, что она сказала мне перед тем, как мы простились в том ресторане, была просьба: "Никогда не оставляй меня", — говорит мужчина.

Хайме утверждает, что у него все еще были романтические отношения с Летицией даже после свадьбы в 2004 году. Он также утверждает, что сохранил "фотографии, видео и текстовые сообщения в качестве доказательств".

В книге Хайме сенсационно утверждает, что Летиция прошептала, что любит его, когда они лежали в гамаке у бассейна у ее дома после рождения принцессы Леонор.

Одно из самых ярких заявлений Хайме состоит в том, что королева Летиция предложила ему родить общего ребенка с помощью суррогатной матери в Лос-Анджелесе.

Приблизительно в это время Хайме утверждает, что он поссорился с Летицией после того, как ее фотографии, как она целуется с Фелипе, появились на обложках испанских журналов.

Он утверждает, что королева сказала ему: "Я должна была это сделать, чтобы защитить нас".

В книге говорится, что Хайме дель Бурго сказал журналисту, что у Фелипе и Летиции были "трудные отношения".

После того, как Летиция якобы прекратила отношения в августе 2011 года, Хайме утверждает, что возлюбленная попросила его связаться с ее сестрой Тельмой. В следующем году пара поженилась только спустя два месяца отношений. Однако в 2014 году они развелись после двух лет брака.

Напомним, король Дании на фоне слухов об измене порадовал супругу подарком. А Меган Маркл убеждала, что не "сливала" имена расистов королевской семьи.