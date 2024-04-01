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Монатик кардинально изменил стиль в свой день рождения

1 апреля 2024 23:10
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Стас Кожушко
Редактор
Дмитрий Монатик стал блондином — видео
Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В понедельник, 01 апреля, певцу Дмитрию Монатику (MONATIK) исполнилось 38 лет. Артист посетил съемки в прямом эфире и показался в новом стиле.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале шоу "Сніданок з 1+1".

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Звездный уроженец Луцка появился в студии в новом стиле певец изменил цвет волос. Теперь Монатик блондин. Саму же прическу Дмитрий менять не стал. На вопрос ведущих по этому поводу, певец отметил, что это нужно для одного из проектов, который он делает совместно с титулованным украинским режиссером Таню Муиньо.

Также Монатик отметил, что чувствует себя значительно моложе своего возраста.

"Я не чувствую себя на 38. Мне кажется, я где-то там на 26 остановился. Мне так хочется в это верить. Ну я себя так чувствую. Оно же с середины идет", — рассказал Дмитрий.

Также Монатик отметил, что уже пять дней у него заблокированы страницы в Instagram и Facebook. Эти соцсети принадлежат компании Meta американского миллиардера Марка Цукерберга. По словам звездного именинника, соответствующие запросы на разблокировку уже были отправлены со стороны его команды.

Монатик кардинально изменил стиль в свой день рождения - фото 1
Скриншот: Instagram/monatik_official

Напомним, ранее мы писали, что мотивировало Дмитрия Монатика вернуться к танцевальному жанру в клипах. Также мы рассказывали, как рэпер Потап отреагировал на фейковые новости о своей "смерти".

Дмитрий Монатик
волосы
украинские звезды
стиль

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