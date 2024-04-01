Дмитрий Монатик стал блондином — видео

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official

В понедельник, 01 апреля, певцу Дмитрию Монатику (MONATIK) исполнилось 38 лет. Артист посетил съемки в прямом эфире и показался в новом стиле.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале шоу "Сніданок з 1+1".

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Звездный уроженец Луцка появился в студии в новом стиле — певец изменил цвет волос. Теперь Монатик — блондин. Саму же прическу Дмитрий менять не стал. На вопрос ведущих по этому поводу, певец отметил, что это нужно для одного из проектов, который он делает совместно с титулованным украинским режиссером Таню Муиньо.

Также Монатик отметил, что чувствует себя значительно моложе своего возраста.

"Я не чувствую себя на 38. Мне кажется, я где-то там на 26 остановился. Мне так хочется в это верить. Ну я себя так чувствую. Оно же с середины идет", — рассказал Дмитрий.

Также Монатик отметил, что уже пять дней у него заблокированы страницы в Instagram и Facebook. Эти соцсети принадлежат компании Meta американского миллиардера Марка Цукерберга. По словам звездного именинника, соответствующие запросы на разблокировку уже были отправлены со стороны его команды.

Скриншот: Instagram/monatik_official

Напомним, ранее мы писали, что мотивировало Дмитрия Монатика вернуться к танцевальному жанру в клипах. Также мы рассказывали, как рэпер Потап отреагировал на фейковые новости о своей "смерти".