Дмитрий Монатик стал блондином — видео

Монатик кардинально изменил стиль в свой день рождения
В понедельник, 01 апреля, певцу Дмитрию Монатику (MONATIK) исполнилось 38 лет. Артист посетил съемки в прямом эфире и показался в новом стиле.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале шоу "Сніданок з 1+1".
Монатик изменил цвет волос
Звездный уроженец Луцка появился в студии в новом стиле — певец изменил цвет волос. Теперь Монатик — блондин. Саму же прическу Дмитрий менять не стал. На вопрос ведущих по этому поводу, певец отметил, что это нужно для одного из проектов, который он делает совместно с титулованным украинским режиссером Таню Муиньо.
Также Монатик отметил, что чувствует себя значительно моложе своего возраста.
"Я не чувствую себя на 38. Мне кажется, я где-то там на 26 остановился. Мне так хочется в это верить. Ну я себя так чувствую. Оно же с середины идет", — рассказал Дмитрий.
Также Монатик отметил, что уже пять дней у него заблокированы страницы в Instagram и Facebook. Эти соцсети принадлежат компании Meta американского миллиардера Марка Цукерберга. По словам звездного именинника, соответствующие запросы на разблокировку уже были отправлены со стороны его команды.
Напомним, ранее мы писали, что мотивировало Дмитрия Монатика вернуться к танцевальному жанру в клипах. Также мы рассказывали, как рэпер Потап отреагировал на фейковые новости о своей "смерти".
Читайте Новини.LIVE!