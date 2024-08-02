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Монатік повідомив інтригуючу новину про майбутнє батьківство

2 серпня 2024 09:39
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Монатік стане багатодітним батьком
Український співак Дмитро Монатік з дружиною Іриною. Фото: instagram.com/irishamonatik/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Дмитро Монатік поділився із шанувальниками радісною новиною. Артист втретє стане батьком. 

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Артист поділився із шанувальниками фото, на якому позує разом із вагітною дружиною Іриною. Подружжя прикриває обличчя газетами із написом "У нас буде дитина".

Дружина музиканта обрала для фотосесії білу сорочку та світлі джинси, а Монатік позував у білій футболці та блакитних джинсах.

"Новини від RhythmLove! У нас буде дитина!",— підписав фото артист.

Подружжя вже виховує двох синів Платона і Данила.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Монатік став тренером нового музичного телешоу. А також раніше артиста зупинили у центрі Києві ТЦК.

Дмитро Монатік діти вагітність українські зірки дружина

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