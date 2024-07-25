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Монатік станцював зі своїми синами у новому кліпі — такі ж талантовиті, як і батько

25 липня 2024 20:57
Галина Войтенко - Редактор
Монатік із синами станцював у новому кліпі на пісню Не мине — відео
Український співак Монатік у кліпі на нову пісню "Не мине". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відомий український виконавець, автор пісень і композитор Монатік презентував нову пісню. На своїй сторінці в соцмережі заслужений артист України поділився фрагментом з відеороботи, в якій він знявся разом зі своїми синами, і викликав бурну реакцію підписників.

Відповідне відео Монатік оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Презентація нової пісні Монатіка

На офіційній сторінці українського артиста з'явилася його нова відеоробота на пісню "Не мине". У кліпі Монатік постав, як завжди, неймовірно талановитим. Однак, повне відео співак не оприлюднював, а лише написав, що його можна вже подивитися в YouTube.

До того ж, Монатік розповів, що для нього є музика сьогодні, наголосивши, що інколи вона здатна допомогти. 

"Музика інколи може допомогти. У моєму випадку музика сьогодні — це телепорт в різні місця, спогади і фантазії про майбутнє. Увімкнув, закрив очі і полетів… Нехай звучить і ніколи не мине", — написав у описі під своїм відео Монатік.

Публікація зі сторінки Монатіка
Фрагмент з нового кліпу Монатіка. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на новий кліп Монатіка

Побачивши, що в Монатіка вийшла нова пісня, яка, як завжди, точно стане справжнім хітом, його підписники не пройшли осторонь. Люди в коментарях почали ділитися своїми враженнями від почутого у пісні і побаченого у кліпі. 

  • Як завжди дуже і дуже круто, а українською — взагалі шедевр
  • Неймовірний, кліп дуже яскравий. Дмитро, Ви — дуже крутий співак
  • Це так кайфово, як завжди, неймовірний і рухомий хіт
  • Успіхів, Дімо, і мільйонів переглядів на YouTube! Ти — молодець! Я пишаюся тобою, земляк
Коментарі зі сторінки Монатіка
Коментарі зі сторінки Монатіка. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Монатіка
Коментарі зі сторінки Монатіка. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Монатіка

У четвер, 25 липня, відомий український співак Монатік презентував нову композицію під назвою "Не мине", яка увійшла до сольного альбому "Вічно танцююча людина". Відеоробота на цю пісню лише за декілька годин зібрала понад 25 тисяч переглядів. До речі, у кліпі Монатік станцював разом зі своїми дорослими синами. 

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Монатік став тренером нового музичного телешоу. 

Раніше ми розповідали про те, що співака Монатіка на Хрещатику зупинили представники ТЦК. 

Також ми повідомляли про те, що заслужений артист України Монатік показав, яким він був у юності.

Дмитро Монатік Instagram шоу-бізнес українські зірки

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