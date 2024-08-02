Монатик станет многодетным отцом

Монатик сообщил интригующую новость о предстоящем отцовстве
Известный украинский певец Дмитрий Монатик поделился с поклонниками радостной новостью. Артист в третий раз станет отцом.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Семья Дмитрия Монатика ждет пополнения
Артист поделился с поклонниками фото, на котором позирует вместе с беременной женой Ириной. Супруги прикрывают лицо газетами с надписью "У нас будет ребенок".
Жена музыканта выбрала для фотосессии белую рубашку и джинсы, а Монатик позировал в белой футболке и голубых джинсах.
"Новости от RhythmLove! У нас будет ребенок!" — подписал фото артист.
Супруги уже воспитывают двух сыновей Платона и Даниила.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Монатик стал тренером нового музыкального телешоу. Также ранее артиста остановили в центре Киева ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!