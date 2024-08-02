Монатик станет многодетным отцом

Украинский певец Дмитрий Монатик с супругой Ириной. Фото: instagram.com/irishamonatik/

Известный украинский певец Дмитрий Монатик поделился с поклонниками радостной новостью. Артист в третий раз станет отцом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Семья Дмитрия Монатика ждет пополнения

Артист поделился с поклонниками фото, на котором позирует вместе с беременной женой Ириной. Супруги прикрывают лицо газетами с надписью "У нас будет ребенок".

Жена музыканта выбрала для фотосессии белую рубашку и джинсы, а Монатик позировал в белой футболке и голубых джинсах.

"Новости от RhythmLove! У нас будет ребенок!" — подписал фото артист.

Супруги уже воспитывают двух сыновей Платона и Даниила.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Монатик стал тренером нового музыкального телешоу. Также ранее артиста остановили в центре Киева ТЦК.