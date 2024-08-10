Дмитро Монатік зворушливо привітав вагітну дружину з іменинами

Монатік привітав вагітну дружину з днем народження — знаменитості теж приєдналися
В суботу, 10 серпня, дружина співака Дмитра Монатіка (виступає як MONATIK), Ірина, відзначила день народження. Їй виповнилось 38 років.
Популярний артист привітав кохану у своїх соцмережах.
День народження дружини Дмитра Монатіка
Співак опублікував чорно-біле спільне фото, на якому він дивиться на Ірину. Більшу частину привітального поста Монатіка зайняв зворушливий вірш. В ньому Дмитро пообіцяв любити дружину вічно, попри різні складності.
"З днем народження, моя I.V. Дякую тобі за кожен день. За кожну ніч. Ти — все моє життя", — завершив публікація Монатік.
В коментарях до привітань приєдналися чимало представників українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, співачки Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), Alyona Alyona. Деякі з них не забули про майбутню третю дитину для Ірини та Дмитра. На початку серпня зіркова родина оголосила, що вже незабаром стануть багатодітними батьками.
- Неймовірні ви люди! Вітаю Ірішу, вітаю тебе! Вітаю ваших хлопців та крихітку в животику, — шоувумен Маша Єфросиніна.
- З іменинницею! Вона просто Венера, — режисерка, продюсерка Олена Коляденко.
- Ірочка, всіх благ і перемоги, — телеведучий Юрій Горбунов.
- З іменинницею, найчудовіші! Щастя вам усім та многая літа, — телеведуча Іванна Онуфрійчук.
Зазначимо, що Дмитро та Ірина виховують двох синів. Старший, Данило, народився у 2015 році. Молодший, Платон — 2017-го.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Монатік станцював зі своїми синами у новому кліпі. Також ми розповідали, що співак Олександр Пономарьов у свій день народження прокоментував чутки про роман з музичною виконавицею Марією Яремчук.
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