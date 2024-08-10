Дмитро Монатік зворушливо привітав вагітну дружину з іменинами

Співак Дмитро Монатік з дружиною Іриною. Фото: Instagram/irishamonatik

В суботу, 10 серпня, дружина співака Дмитра Монатіка (виступає як MONATIK), Ірина, відзначила день народження. Їй виповнилось 38 років.

Популярний артист привітав кохану у своїх соцмережах.

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День народження дружини Дмитра Монатіка

Співак опублікував чорно-біле спільне фото, на якому він дивиться на Ірину. Більшу частину привітального поста Монатіка зайняв зворушливий вірш. В ньому Дмитро пообіцяв любити дружину вічно, попри різні складності.

Вірш Дмитра Монатіка своїй дружині. Скриншоти: Instagram/monatik_official

"З днем народження, моя I.V. Дякую тобі за кожен день. За кожну ніч. Ти — все моє життя", — завершив публікація Монатік.

В коментарях до привітань приєдналися чимало представників українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, співачки Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), Alyona Alyona. Деякі з них не забули про майбутню третю дитину для Ірини та Дмитра. На початку серпня зіркова родина оголосила, що вже незабаром стануть багатодітними батьками.

Неймовірні ви люди! Вітаю Ірішу, вітаю тебе! Вітаю ваших хлопців та крихітку в животику, — шоувумен Маша Єфросиніна .

. З іменинницею! Вона просто Венера, — режисерка, продюсерка Олена Коляденко .

. Ірочка, всіх благ і перемоги, — телеведучий Юрій Горбунов .

. З іменинницею, найчудовіші! Щастя вам усім та многая літа, — телеведуча Іванна Онуфрійчук.

Дмитро та Ірина Монатік. Фото: Instagram/monatik_official

Зазначимо, що Дмитро та Ірина виховують двох синів. Старший, Данило, народився у 2015 році. Молодший, Платон — 2017-го.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монатік станцював зі своїми синами у новому кліпі. Також ми розповідали, що співак Олександр Пономарьов у свій день народження прокоментував чутки про роман з музичною виконавицею Марією Яремчук.