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Монатік привітав вагітну дружину з днем народження — знаменитості теж приєдналися

10 серпня 2024 20:28
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Дмитро Монатік зворушливо привітав вагітну дружину з іменинами
Співак Дмитро Монатік з дружиною Іриною. Фото: Instagram/irishamonatik
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В суботу, 10 серпня, дружина співака Дмитра Монатіка (виступає як MONATIK), Ірина, відзначила день народження. Їй виповнилось 38 років. 

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Співак опублікував чорно-біле спільне фото, на якому він дивиться на Ірину. Більшу частину привітального поста Монатіка зайняв зворушливий вірш. В ньому Дмитро пообіцяв любити дружину вічно, попри різні складності.

Вірш Монатіка
Вірш Дмитра Монатіка своїй дружині. Скриншоти: Instagram/monatik_official

"З днем народження, моя I.V. Дякую тобі за кожен день. За кожну ніч. Ти — все моє життя", — завершив публікація Монатік.

В коментарях до привітань приєдналися чимало представників українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, співачки Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), Alyona Alyona. Деякі з них не забули про майбутню третю дитину для Ірини та Дмитра. На початку серпня зіркова родина оголосила, що вже незабаром стануть багатодітними батьками

  • Неймовірні ви люди! Вітаю Ірішу, вітаю тебе! Вітаю ваших хлопців та крихітку в животику, — шоувумен Маша Єфросиніна.
  • З іменинницею! Вона просто Венера, — режисерка, продюсерка Олена Коляденко
  • Ірочка, всіх благ і перемоги, — телеведучий Юрій Горбунов
  • З іменинницею, найчудовіші! Щастя вам усім та многая літа, — телеведуча Іванна Онуфрійчук.
Дмитро та Ірина Монатік
Дмитро та Ірина Монатік. Фото: Instagram/monatik_official

Зазначимо, що Дмитро та Ірина виховують двох синів. Старший, Данило, народився у 2015 році. Молодший, Платон — 2017-го.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монатік станцював зі своїми синами у новому кліпі. Також ми розповідали, що співак Олександр Пономарьов у свій день народження прокоментував чутки про роман з музичною виконавицею Марією Яремчук.

Дмитро Монатік День народження соцмережі українські зірки

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