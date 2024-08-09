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Пономарьов у свій день народження прокоментував чутки про роман з Яремчук

9 серпня 2024 21:05
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Олександр Пономарьов став кумом Марії Яремчук — зізнання іменинника
Співак Олександр Пономарьов. Фото: Instagram/ponomaryovoleksandr
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Співак Олександр Пономарьов відзначив день народження. В п’ятницю, 9 серпня, йому виповнився 51 рік. В іменини вийшло інтерв’ю з артистом, в якому він згадав про співачку Марію Яремчук, роман з якою йому приписують. 

Відповідне відео з’явилось в програмі "Сніданок з 1+1".

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На початку липня в мережі з’явилась інформація, що Марія Яремчук, яка поставила музичну кар’єру на паузу, народила в Чернівцях первістка. Згодом артистка підтвердила це. Втім через те, що вона приховує особисте життя, почалась ширитися інформація — батьком став народний артист України Олександр Пономарьов. 

Згодом Яремчук спростувала цю інформацію про свого тренера на шоу "Голос країни" (2012 рік, посіла четверте місце). Закрити це питання вирішив сам Пономарьов. Він зробив заяву про його стосунки з Яремчук. 

"П'ять років Марічку не бачив, а скільки почув про себе нового! Я навіть не знаю, як реагувати на це, тому що мені незручно перед новим чоловіком Марічки… Марічка запросила мене в хресні. Я хрещеним батьком став її дитини", — зізнався Пономарьов. 

Коли та де пройшли хрестини — зірковий іменинник не розповів. Марія теж не розкривала подробиць. Ба більше, не розсекретили ані імені сина, ані чоловіка, від якого народила. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця гумористичного проєкту "Жіночий квартал" Віра Кекелія  презентувала пісню про непросту історію кохання. Також ми розповідали, що гурт "Антитіла" передали кошти із запланованого концерту в Ялті на потреби розвідки.

День народження українські зірки Марія Яремчук Олександр Пономарьов

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