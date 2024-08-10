Дмитрий Монатик трогательно поздравил беременную жену с именинами

Певец Дмитрий Монатик с женой Ириной. Фото: Instagram/irishamonatik

В субботу, 10 августа, супруга певца Дмитрия Монатика (выступает как MONATIK), Ирина, отметила день рождения. Ей исполнилось 38 лет.

Популярный артист поздравил возлюбленную в своих соцсетях.

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Певец опубликовал черно-белое общее фото, на котором он смотрит на Ирину. Большую часть поздравительного поста Монатика занял трогательное стихотворение. В нем Дмитрий пообещал любить жену вечно, несмотря на разные сложности.

Стихотворение Дмитрия Монатика своей жене. Скриншоты: Instagram/monatik_official

"С днем рождения, моя IV. Спасибо тебе за каждый день. За каждую ночь. Ты — вся моя жизнь", — завершил публикация Монатик.

В комментариях к поздравлениям присоединились немало представителей украинского шоу-бизнеса. Среди них, в частности, певицы Надя Дорофеева (DOROFEEVA), Alyona Alyona. Некоторые из них не забыли будущего третьего ребенка для Ирины и Дмитрия. В начале августа звездная семья объявила, что уже скоро станут многодетными родителями .

Невероятные вы люди! Поздравляю Иру, поздравляю тебя! Поздравляю ваших ребят и кроху в животике, — шоувумен Маша Ефросинина .

. С именинницей! Она просто Венера, — режиссер, продюсер Елена Коляденко .

. Ирочка, всех благ и победы, — телеведущий Юрий Горбунов .

. С именинницей, самые замечательные! Счастье вам всем и много лет, — телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Дмитрий и Ирина Монатик. Фото: Instagram/monatik_official

Отметим, что Дмитрий и Ирина воспитывают двух сыновей. Старший, Даниил, родился в 2015 году. Младший, Платон — 2017-го.

Напомним, ранее мы писали, что Монатик станцевал со своими сыновьями в новом клипе. Также мы рассказывали, что певец Александр Пономарев в свой день рождения прокомментировал слухи о романе с музыкальной исполнительницей Марией Яремчук.