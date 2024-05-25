Дмитрий Монатик стал тренером нового музыкального шоу на телевидении

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official

Уже этой осенью на телеэкраны выйдет новое музыкальное шоу, в котором начинающим певцам повезет проявить себя, а некоторым — начать звездную карьеру. Одним из звездных тренеров стал певец Дмитрий Монатик (MONATIK).

Об этом сообщает "Новий канал", на котором будет выходить новое шоу "Неймовірні дуети".

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Монатик стал звездным тренером нового шоу

В каждом эпизоде "Неймовірних дуетів" судьбу участников будут определять знаменитые тренеры — выдающиеся украинские артисты. Первой исполнителей, с которыми споет дуэтом, выбирала KOLA. Создатели нового шоу объявили имя нового тренера. Именно им стал Дмитрий Монатик.

"Как по мне, кастинг — это один из самых интересных моментов сотрудничества. Именно тогда открываются разные стороны личности. Я всегда смотрю в глаза участников и замечаю, насколько они горят. Так понимаю для себя, как сильно певец или певица хочет этого", — прокомментировал участие в шоу Monatik.

Впоследствии к наставникам участников шоу, KOLA и MONATIK, присоединятся еще несколько звездных коучей, которые дадут молодым украинским исполнителям шанс спеть на большой сцене.

"Над проектом "Неймовірні дуети" работает крутая команда профессионалов, которая точно знает, какие личности нужны этому времени и аудитории. А я найду общий язык со всеми талантливыми и трудолюбивыми", — отметил Дмитрий.

О новом шоу

"Неймовірні дуети" — это музыкальное талант-шоу, над созданием которого работает "Новий канал" вместе с Friends Production. В проекте каждый начинающий певец может стать звездой не выходя из дома. Для шоу ищут, прежде всего, авторов и исполнителей собственных песен. Талантливые, харизматические и целеустремленные любители получат шанс выйти на большую сцену и спеть дуэтом с выдающимся украинским артистом.

Еженедельно из тысяч желающих звездные коучи будут отбирать двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев и будут готовить в финал. В частности, будут помогать с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д.

Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя "Неймовірних дуетів" выберут в прямом эфире финала.

Напомним, ранее мы писали, что титулованный режиссер Таня Муиньо сняла клип на новую песню MONATIK. Также мы рассказывали, почему Дмитрий Монатик остановили работники ТЦК в центре Киева.