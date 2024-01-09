Жуткий фильм "Солтберн" разрывает соцсети — почему о нем все говорят

Фильм "Солтберн". Фото: стоп-кадр по трейлеру

Иронический триллер о британской аристократии "Солтберн" стал очень популярен. Его обсуждают, цитируют, записывают видео, но что в этом фильме уникального и впечатляющего?

Трейлер можно просмотреть на YouTube.

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Деньги, кровь, статус и постоянный соблазн — это все о триллере "Солтберн". Он рассказывает историю встречи надменной британской аристократии и простых бедных людей, которые только во снах могут помечтать о изысканной жизни.

События фильма начинаются осенью 2006 года. Наивный, на первый взгляд, юноша Оливер, которого фантастически сыграл ирландский актер Барри Кеоган, прибывает в Оксфорд. Он знакомится с аристократом Феликсом, в которого превратился звезда "Эйфории" Джейкоб Элорди. Внезапно они становятся друзьями или возможно чем-то больше?

Состоятельный Феликс приглашает Оливера на летние каникулы в свое семейное имение и знакомит его с нетипичной семьей — отцом сэром Джеймсом, который хочет быть вечно молодым, гламурной и тщеславной матерью Элсет, сестрой Венетией, имеющей проблемы с пищевым поведением и чудаковатой гостью Помелой.

Оливер погружается в роскошную жизнь, которая вдруг превращается в жуткий триллер. Хаос разъедает душу наивного мальчишки...

Семья Феликса в фильме "Солтберн". Фото: стоп-кадр фильма

"Солтберн" создала богемный режиссер Эмиралд Феннел

Фильм сняла яркая представительница состоятельного мира — Эмиралд Феннел. Она дебютировала как режиссер в 2020 году картиною "Перспективная девушка". Она получила три номинации на премию "Оскар" и Эмиральд стала первой британкой, которая соревновалась в категории "лучшая режиссура".

"Я хотела сделать что-то сексуальное. Что-то о ребятах. И, честно говоря, это мой любимый жанр: что-то странное и хаотическое происходит в загородном доме одним летом", — объяснила свой замысел художница.

Эмиралд Феннел, как никто другой, хорошо знакома с тем, что происходит за высокими воротами состоятельных домов. Она выросла именно в таком окружении. Ее отец Тео был дизайнером ювелирных украшений и дружил с Элтоном Джоном, Мадонной и Элизабертом Герли. Мать Луиза стала писательницей и написала роман "Спендеры" о богачах.

Режиссер провела детство в окружении звезд, юность в колледже для представителей аристократических семей в Мальборо, а также окончила Оксфорд. В картине "Солтберн" предположительно есть частица ее юности.

Эмиралд Феннел. Фото: Anthony Harvey

Проблемные темы, которые раскрывает фильм

"Солтберн" открывает глаза зрителя на проблему обманчивого шарма британской аристокрании, однако нельзя сказать, что фильм помогает найти какое-либо решения.

"Как классовая сатирическая картина не делает никаких выводов. Но полна до краев мрачно смешным, желчным отвращением. Для режиссера, происходящей из таких же высших классов, против которых она направляет тему фильма, это акт самокопания" , — так откликнулась о фильме кинокритик Кларисс Лонри в издании The Independent.

Оливер в фильме "Солтберн". Фото: стоп-кадр фильма

Режиссер же вкладывала в фильм еще одну проблему — жажду бедных богатства. Она считает, что большинство людей ненавидят титулизацию, однако все равно тайком стремятся к этому.

"Я считаю, что наша фетишизация титулов и богатства полностью садомазохистская. Не могу оставить эту тему: как мы относимся к желаемому, одновременно и ненавидим, потому что знаем, что оно недостижимо — и все же не можем прекратить отчаянно жаждать этого. Почему?" — размышляет Эмиралд Феннел.

Соблазн, вечеринки и гомосексуальность в "Солтберне"

Нельзя посчитать, сколько откровенных сцен есть в фильме "Солтберн". Картина словно готова показать нам все, что раньше оставалось за закрытыми дверями замков аристократов.

Жуткая, но при этом интригующая связь Феликса и Оливера стала еще одной ведущей темой фильма. Наивный юноша познает себя, а богатый господин убежден, что ему позволено все.

Наиболее обсуждаемая интимная сцена — когда Оливер пьет воду из слива после того, как Феликс удовлетворил себя в ванне. Их страсть можно назвать немного болезненной или не немного?

Феликс и Оливер в фильме "Солтберн". Фото: стоп-кадр фильма

Что символизировали костюмы на последней вечеринке в "Солтберне"?

Дизайнер Софи Канале, которая создавала костюмы для главных героев, рассказала Cosmopolitan все детали этого процесса.

Кульминационная сцена фильма проходит во время изысканной вечеринки в имении, где все переодеты в образы произведения "Сон в летнюю ночь".

У Феликса был непринужденный образ, в отличие от других героев. Он одевает только золотые крылья, потому что расстроен из-за определенных трудностей в "дружбе" с Оливером. Возможно, герой надел бы весь костюм, если все было иначе.

Эскиз костюма Феликса из фильма "Солтберн". Фото: Sophie Canale

Костюм Феликса на вечеринке. Фото: стоп-кадр фильма

Для Оливера выбрали светлый костюм в растительный орнамент, потому что именно такая стилистика присуща "Сну в летнюю ночь". Рога же появились, как символ его фальшивости. Оливер лишний в этом аристократическом мире и сам не знает, кто он теперь.

"В этой вышивке есть скрытые изображения моли, потому что Оливер является той молью и, возможно, попадет в паутину. И моль до пламени, то есть к Феликсу. На ожерелье у него тоже крошечная моль" , — пояснила художница.

Эскиз костюма Феликса из фильма "Солтберн". Фото: Sophie Canale

Костюм Оливера на вечеринке. Фото: стоп-кадр фильма

Мать Феликса Элсет, хозяйка вечеринки, выбирает для себя образ королевы фей Титании. Это золотистое платье от Valentino.

Дизайнер решила, что именно такой образ передаст силу и могущество владелицы замка. Ее же мужа сэра Джеймса надели в костюмированную броню. По задумке, она всегда была в их имении и изображает из какого мира происходит эта семья.

Костюм родителей Феликса на вечеринке. Фото: стоп-кадр фильма

Сестра Феликса Венетия олицетворяет паутинку лжи, оплетающей семью. На спине ее платья свисает крошечный паучок, который скользит по коже героини.

Этот образ было интересно создавать, ведь дизайнеру приходилось постоянно балансировать, чтобы цепи выглядели так, как это задумывалось.

Эскиз костюма сестры Феликса из фильма "Солтберн". Фото: Sophie Canale

Костюм сестры Феликса на вечеринке. Фото: стоп-кадр фильма

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Причудливо получилось, что многие зрители фильма не до конца поняли скрытые месседжи. Сети завирусились видео с гештегом #saltburn, в котором состоятельные люди танцуют на фоне своих поместий под песню Софи Эллис-Бекстор "Murder on the Dancefloor".

В тот момент, как фильм высмеивает высшие классы, зрители воспринимали его как повод для хваставства своим состоянием. Также это иронично, ведь именно под этот трек танцует главный герой Оливер, совершивший страшные преступления в конце фильма.

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