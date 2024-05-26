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Языковой омбудсмен прокомментировал репертуар Сердючки на русском

26 мая 2024 19:42
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Языковой омбудсмен Тарас Кремень прокомментировал репертуар Верки Сердючки на русском
Артистка Верка Сердючка с бэндом. Фото: Instagram/v_serduchka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне композитор Андрей Данилко оказался в эпицентре языкового скандала. На выступлении Верки Сердючки в столице (именно в этом образе 30 лет выступает музыкант), со сцены на русском раздались некоторые хиты. Поэтому многие украинцы выразили свое возмущение. Языковой омбудсмен Тарас Кремень прокомментировал, нарушил ли Данилко с бэндом закон.

Об этом сообщает издание Telegraf.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил: юридически 50-летний Андрей Данилко не нарушил действующее законодательство Украины.

"Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он гражданин Украины и это (песня. — Ред.) есть в официальном репертуаре, то — не запрещено", — отметил Тарас Кремень.

Тарас Кремень в офисе
Языковой омбудсмен Тарас Кремень. Фото: Instagram/profile100063647978360

Впрочем, омбудсмен отметил, что из этических соображений у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопрос. Кремень выразил поддержку артистам, которые перешли на украинский язык и перевели свои русскоязычные песни. По словам омбудсмена, в адрес его офиса уже поступило несколько жалоб по поводу концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко).

"Со своей стороны мы будем обращаться к организаторам, к исполнителю, в Министерство культуры как к регулятору в сфере культуры и информационной политики и за разъяснениями, и для того, чтобы украинского языка действительно было больше", — подытожил Тарас Кремень.

Напомним, ранее мы писали, что певец Павел Зибров поздравил киевлян с днем города римейком на свой хит. Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич прокомментировала слухи о беременности.

Андрей Данилко
Тарас Креминь
языковой скандал
Верка Сердючка
украинские звезды

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