Позитив про стосунки із Юлією Сахневич — чи бувають у пари сварки

Репер Позитив із танцівницею Юлією Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Відомий український репер Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) вперше відверто розповів про стосунки із танцівницею Юлією Сахневич. Артист поділився, як вони разом із коханою ділять побут і чи мріють про дітей.

Про це він розповів в інтерв'ю 33 запитання від Люкс ФМ.

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Позитив про кохану

Артист поділився, що в його родині кожен робить те, що йому більше до душі. Зокрема, Позитив любить готувати, а тому саме він виконує цей обов'язок. Його кохана пере та розвішує речі.

"Все чудово. Я дуже люблю готувати, й частіше роблю це я. Якщо говорити про прання білизни й все інше, то це не найулюбленіша моя справа, тому займається цим Юля. Немає того, хто допомагає по господарству. Проте іноді хочеться, щоб була прибиральниця", — розповів репер.

Позитив також зізнався, що його стосунки із Сахневич неідеальні, і вони час від часу можуть посваритися. Найчастіше це відбувається через брак уваги репера до дівчини.

Репер Позитив із танцівницею Юлією Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

"Думаю, можемо посваритися через увагу, якої потребують усі дівчата. Наприклад, зараз дуже не вистачає ідей для пісень, і тому вони трішки довше створюються. Тому часом хочеться залишитися на ніч на студії, аби доробити проєкт. Ми всі іноді навіть страждаємо від цього", — додав він.

Колишній учасник гурту MOZGI розповів українцям про те, що вони вже із Юлією планують дітей. Артист сподівається стати найкращим татом для них.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Позитив зізнався, чи готовий він мати сім’ю. А також артист розповів про стосунки зі співачкою Мішель Андраде.