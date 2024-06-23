Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Можемо посваритися — Позитив відверто розповів про складнощі у стосунках із Юлією Сахневич arrow

Можемо посваритися — Позитив відверто розповів про складнощі у стосунках із Юлією Сахневич

23 червня 2024 17:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Позитив про стосунки із Юлією Сахневич — чи бувають у пари сварки
Репер Позитив із танцівницею Юлією Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український репер Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) вперше відверто розповів про стосунки із танцівницею Юлією Сахневич. Артист поділився, як вони разом із коханою ділять побут і чи мріють про дітей.

Про це він розповів в інтерв'ю 33 запитання від Люкс ФМ.

Читайте також:

Позитив про кохану 

Артист поділився, що в його родині кожен робить те, що йому більше до душі. Зокрема, Позитив любить готувати, а тому саме він виконує цей обов'язок. Його кохана пере та розвішує речі.

"Все чудово. Я дуже люблю готувати, й частіше роблю це я. Якщо говорити про прання білизни й все інше, то це не найулюбленіша моя справа, тому займається цим Юля. Немає того, хто допомагає по господарству. Проте іноді хочеться, щоб була прибиральниця", — розповів репер.

Позитив також зізнався, що його стосунки із Сахневич неідеальні, і вони час від часу можуть посваритися. Найчастіше це відбувається через брак уваги репера до дівчини.

Можемо посваритися — Позитив відверто розповів про складнощі у стосунках із Юлією Сахневич - фото 1
Репер Позитив із танцівницею Юлією Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

"Думаю, можемо посваритися через увагу, якої потребують усі дівчата. Наприклад, зараз дуже не вистачає ідей для пісень, і тому вони трішки довше створюються. Тому часом хочеться залишитися на ніч на студії, аби доробити проєкт. Ми всі іноді навіть страждаємо від цього", — додав він.

Колишній учасник гурту MOZGI розповів українцям про те, що вони вже із Юлією планують дітей. Артист сподівається стати найкращим татом для них.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Позитив зізнався, чи готовий він мати сім’ю. А також артист розповів про стосунки зі співачкою Мішель Андраде.

діти
Позитив
Танці з зірками
відносини
українські зірки
кохання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву