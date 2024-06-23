Позитив об отношениях с Юлией Сахневич — бывают ли у пары ссоры

Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Известный украинский рэпер Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) впервые откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич. Артист поделился, как они вместе с любимой делят быт и мечтают ли о детях.

Об этом он рассказал в интервью 33 вопроса от Люкс ФМ.

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Позитив о любимой

Артист поделился, что в его семье каждый делает то, что ему больше по душе. В частности, Позитив любит готовить, поэтому именно он выполняет эту обязанность. Его возлюбленная стирает и развешивает вещи.

"Все замечательно. Я очень люблю готовить и чаще делаю это я. Если говорить о стирке белья и всем остальном, то это не самое любимое мое дело, поэтому занимается этим Юля. Нет того, кто помогает по хозяйству. Однако иногда хочется, чтобы была уборщица", — рассказал рэпер.

Позитив также признался, что его отношения с Сахневич не идеальны, и они время от времени могут ссориться. Чаще это происходит из-за нехватки внимания репера к девушке.

Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

"Думаю, можем поссориться из-за внимания, в котором нуждаются все девушки. Например, сейчас очень не хватает идей для песен и поэтому они немного дольше создаются. Поэтому порой хочется остаться на ночь на студии, чтобы доделать проект. Мы все иногда даже страдаем от этого", — добавил он.

Бывший участник группы Mozgi рассказал украинцам о том, что они уже с Юлией планируют детей. Артист надеется стать лучшим отцом для них.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, готов ли он создать семью. А также артист рассказал об отношениях с певицей Мишель Андраде.