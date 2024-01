Мрія стала реальністю — українська кліпмейкерка зняла яскравий кліп для Дженніфер Лопес

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: кадр з відео

Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп на пісню Дженніфер Лопес Can`t Get Enough. Це друга версія синглу, який співачка виконала разом із реперкою Latto.

Враженнями від співпраці з голлівудською зіркою Таню поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Дженніфер Лопес очима української кліпмейкерки

Трек Лопес присвятила своєму чоловікові, актору Бену Аффлеку. Співачка у кліпі продемонструвала сміливі образи, які ефектно підкреслювали її розкішну фігуру.

"Я не хочу зупинятися і ціную цей момент. Дженніфер зіграла величезну роль у тому, чому я стала режисером музичних відео. Її музика та відео надихають мене з дитинства. Зняти це відео для неї було дуже важливим для мене. Це як здійснена мрія. Я хочу подякувати тобі, Дженніфер Лопес, за те, що ти така мила, весела, відкрита, працьовита та працюєш зі мною. Дякую, що запросили мене", — коментує українська кліпмейкерка.

У синглі з альбому Дженніфер Лопес This Is Me... Now йдеться про те, наскільки сильно вона змінилася за 20 років, відколи вона вперше була заручена з Беном, але скасувала весілля.

Пара, яка відновила свої стосунки в 2021 році, спочатку розійшлась у 2004 році, одружилася в Лас-Вегасі в липні 2022 року, через два десятиліття після перших заручин. Новий альбом Дженніфер вийде разом з її новим релізом Prime Video This Is Me Now: A Love Story.

51-річний Аффлек одружився з Лопес у 2022 році, і тепер інсайдер заявив, що він "пишається" її досягненнями в кар’єрі, коли вона працює над своїм останнім студійним альбомом.

У Аффлека є троє дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер, а у Джей Ло із колишнім чоловіком Марком Ентоні є близнюки Емма та Макс.

Нагадаємо, Дорофєєва в сукні без білизни знялась у фотосесії в стилі леді.

Раніше ексдружина Дмитра Ступки повністю оголилася для відвертої зйомки у США.