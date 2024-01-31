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Мечта стала реальностью — украинский клипмейкер сняла яркий клип для Дженнифер Лопес

31 января 2024 11:02
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Мечта стала реальностью — украинская клипмейкерша сняла яркий клип для Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес. Фото: кадр с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип на песню Дженнифер Лопес Can`t Get Enough. Это вторая версия сингла, который певица исполнила вместе с репером Latto.

Впечатлениями от сотрудничества с голливудской звездой Таню поделилась в своем Instagram.

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Трек Лопес посвятила своему супругу, актеру Бену Аффлеку. Певица в клипе продемонстрировала смелые образы, эффектно подчеркивающие ее роскошную фигуру.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Tanu Muiño (@tanumuino)

"Я не хочу останавливаться и ценю этот момент. Дженнифер сыграла огромную роль в том, почему я стала режиссером музыкальных видео. Ее музыка и видео вдохновляют меня с детства. Снять это видео для нее было очень важно для меня. Это как воплощенная мечта. Я хочу поблагодарить тебя, Дженнифер Лопес, за то, что ты такая милая, веселая, открытая, трудолюбивая и работаешь со мной. Спасибо, что пригласили меня", — комментирует украинский клипмейкер.

В сингле из альбома Дженнифер This Is Me... Now речь идет о том, насколько сильно она изменилась за 20 лет, с тех пор, как она впервые была обручена с Беном, но отменила свадьбу.

Пара, возобновившая свои отношения в 2021 году, сначала разошлась в 2004 году, поженилась в Лас-Вегасе в июле 2022 года, через два десятилетия после первой помолвки. Новый альбом Дженнифер выйдет вместе с новым релизом Prime Video This Is Me Now: A Love Story.

 

51-летний Аффлек женился на Лопес в 2022 году, инсайдер заявил, что он "гордится" ее достижениями в карьере.

У Аффлека есть трое детей от бывшей супруги Дженнифер Гарнер, а у Джей Ло с бывшим мужем Марком Энтони близнецы Эмма и Макс.

Напомним, Дорофеева в платье без белья снялась в фотосессии в стиле леди.

Ранее экс-супруга Дмитрия Ступки полностью обнажилась для откровенной съемки в США.

Дженнифер Лопес
Таню Муиньо
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