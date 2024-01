Мечта стала реальностью — украинская клипмейкерша сняла яркий клип для Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес. Фото: кадр с видео

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип на песню Дженнифер Лопес Can`t Get Enough. Это вторая версия сингла, который певица исполнила вместе с репером Latto.

Впечатлениями от сотрудничества с голливудской звездой Таню поделилась в своем Instagram.

Дженнифер Лопес глазами украинского клипмейкера

Трек Лопес посвятила своему супругу, актеру Бену Аффлеку. Певица в клипе продемонстрировала смелые образы, эффектно подчеркивающие ее роскошную фигуру.

"Я не хочу останавливаться и ценю этот момент. Дженнифер сыграла огромную роль в том, почему я стала режиссером музыкальных видео. Ее музыка и видео вдохновляют меня с детства. Снять это видео для нее было очень важно для меня. Это как воплощенная мечта. Я хочу поблагодарить тебя, Дженнифер Лопес, за то, что ты такая милая, веселая, открытая, трудолюбивая и работаешь со мной. Спасибо, что пригласили меня", — комментирует украинский клипмейкер.

В сингле из альбома Дженнифер This Is Me... Now речь идет о том, насколько сильно она изменилась за 20 лет, с тех пор, как она впервые была обручена с Беном, но отменила свадьбу.

Пара, возобновившая свои отношения в 2021 году, сначала разошлась в 2004 году, поженилась в Лас-Вегасе в июле 2022 года, через два десятилетия после первой помолвки. Новый альбом Дженнифер выйдет вместе с новым релизом Prime Video This Is Me Now: A Love Story.

51-летний Аффлек женился на Лопес в 2022 году, инсайдер заявил, что он "гордится" ее достижениями в карьере.

У Аффлека есть трое детей от бывшей супруги Дженнифер Гарнер, а у Джей Ло с бывшим мужем Марком Энтони близнецы Эмма и Макс.

