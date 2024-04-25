Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna презентовали клип "Барабан" - видео

Украинские артисты Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna. Фото: менеджмент артиста

После Live-премьеры песни "Барабан" в киевском Дворце Спорта Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna представили совместную видео работу. Основой композиция стало стихотворение "Барабан печали" украинского поэта-футуриста Гео Шкурупия.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

Читайте также:

Пивоваров "зажег" с Klavdia Petrivna

Популярная певица Klavdia Petrivna впервые спела перед публикой на больших сольных концертах Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве 19, 20 и 22 апреля. Их общий трек сразу попал в тренды.

Съемки клипа "Барабан". Фото: менеджмент артиста

Через несколько дней после Live-премьеры Пивоваров опубликовал совместную видеоработу "Барабан" с загадочной певицей, покорившей TikTok. Артист продолжает популяризировать украинскую литературу и воплощать стихи писателей в свои песни в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты".

Съемка клипа "Барабан". Фото: менеджмент артиста

Основой песни стало стихотворение "Барабан печали" украинского поэта-футуриста, представителя "розстріляного відродження" Гео Шкурупия.

Пивоваров добавил клипу скандинавских мотивов и привлек актеров в образе викингов, которые отбивали ритм композиции на барабанах и играли на виолончели.

Съемки клипа "Барабан". Фото: менеджмент артиста

Загадочная Klavdia Petrivna добавила клипу драматизма и лирики. Звезда появилась в нем в большой черной шляпе и красной вуали.

"Я неустанно продолжаю поддерживать молодые таланты и горжусь тем, что наша страна на сегодняшний день переживает музыкальный расцвет. Рад быть причастным к этому!", — добавил Пивоваров.

Украинцы в восторге от клипа "Барабан"

Пользователи соцсетей уже успели оценить общий трек Klavdia Petrivna и Пивоварова. Украинцы восхищаются бешеной энергетикой клипа.

"Песня, которая еще до премьеры заполонила все соцсети. Это разрыв!".

"Каждый раз муравьи по телу! Спасибо за такое творчество! Я была впервые на твоем концерте и поняла, что Ты единственный, для меня, кто в Украине так сильно горит своим делом, кто действительно любит это делать".

"Ну разве так можно? Только хотя бы немного "попускает" от ваших песен, как выходит новый шедевр, накрывающий с новой силой! Это настолько круто и мощно, что пробирает до боли".

Комментарии клип "Барабан". Фото: скриншот YouTube

Напомним, певица Klavdia Petrivna внезапно появилась на концерте Артема Пивоварова. Также в соцсетях продолжают угадывать, кто скрывается под красной вуалью — какие есть версии.