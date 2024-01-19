Мурал Соні Морозюк облили червоною фарбою в Києві — фото

Мурал Соні Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Відомий мурал української художниці Соні Морозюк, яку звинувачували у корупції та зв'язках з сім'єю Гринкевичів, облили червоною фарбою. Хто вчинив вандалізм — поки що невідомо.

Про це пише "Суспільне".

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Київський мурал Соні Морозюк облили фарбою

Відомий мурал художниці Соні Морозюк з написом "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?" зіпсували невідомі. На синьо-жовтий малюнок, який знаходиться у Києві на вулиці Мечникова, 16, облили червоною фарбою.

Також невідомі написали внизу підпис "Корупція = поразка".

Відомо, що картину яку взяли за основу муралу, продали на благодійному аукціоні за 250 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на створення цього стінопису, який у свій час сподобався киянами. Очевидно, що після корупційного скандалу, думка жителів столиці могла змінитися.

Мурал Соні Морозюк. Фото: Суспільне

Мурал Соні Морозюк облили фарбою. Фото: Суспільне

Чому мурал Соні Морозюк могли облити фарбою

Сім'ю Гринкевичів звинувачують у "відмиванні" грошей для ЗСУ. Нині триває кримінальне розлідування.

Старшого Ігоря Гринкевича Державне бюро розслідування впіймало на спробі дати хабаря у 500 тисяч доларів США за виведення з-під арешту певного майна.

Суспільство вважає причетним і сина обвинуваченого — Романа Гринкевича, адже на нього оформлена частина сімейного бізнесу, яка, ймовірно, займалась "відмиванням" грошей.

Роман — наречений Соні Морозюк, який, на думку українців, вкладав вкрадені гроші в кар'єру художниці, а також дарував їй дорогі подарунки.

Вона заперечує цю тезу, нещодавно публічно покинула хлопця. Роман Гринкевич офіційно у розшуку МВД. Соня Морозюк готує офіційну декларацію щодо своїх доходів. Українське суспільство здебільшого не вірить у її невинність та непричетність.

Раніше ми розповідали, що Соня Морозюк покинула Гринкевича-зрадника і зізналася, що буде з його подарунками.

Також Соня Морозюк прокоментувала розслідування ДБР щодо її двох квартир.

Окрім цього Сергій Притула заявив, що не буде більше співпрацювати з Сонею Морозюк.