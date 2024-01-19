Мурал Сони Морозюк облили красной краской в Киеве — фото

Мурал Сони Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Известный мурал украинской художницы Сони Морозюк, обвиняемой в коррупции и связях с семьей Гринкевичей, облили красной краской. Кто это сделал — пока что неизвестно.

Об этом пишет "Суспильне".

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Киевскую мурал Сони Морозюк облили краской

Известный мурал художницы Сони Морозюк с надписью "Что круче, чем семья в 44 млн?" испортили неизвестные. На сине-желтый рисунок, который находится в Киеве по улице Мечникова, 16, вылили красной краской.

Также неизвестные написали внизу подпись "Коррупция = поражение".

Известно, что картину, взятую за основу мурала, продали на благотворительном аукционе за 250 тысяч гривен. Эти средства были направлены на создание этой стенописи, которая в свое время понравилась киевлянам. Очевидно, что после коррупционного скандала мнение жителей столицы могло измениться.

Мурал Сони Морозюк. Фото: Суспильне

Мурал Сони Морозюк облили краской. Фото: Суспильне

Почему мурал Сони Морозюк могли облить краской

Семью Гринкевичей обвиняют в "отмывании" денег для ЗСУ. В настоящее время идет уголовное расследование.

Старшего Игоря Гринкевича Государственное бюро расследования поймало на попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США за выведение из-под ареста определенного имущества.

Общество считает причастным и сына обвиняемого — Романа Гринкевича, ведь на него оформлена часть семейного бизнеса, которая, вероятно, занималась "отмыванием" денег.

Роман — жених Сони Морозюк, по мнению украинцев, вкладывал украденные деньги в карьеру художницы, а также дарил ей дорогие подарки.

Она отрицает этот тезис, недавно публично покинула парня. Роман Гринкевич официально в розыске МВД. Соня Морозюк готовит официальную декларацию по своим доходам. Украинское общество в большинстве своем не верит в ее невиновность и непричастность.

Ранее мы рассказывали, что Соня Морозюк покинула Гринкевича-изменника и призналась, что будет с его подарками.

Также Соня Морозюк прокомментировала расследование ДБР по ее двум квартирам.

Кроме этого, Сергей Притула заявил, что не будет больше сотрудничать с Соней Морозюк.