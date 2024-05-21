Хто позмагається за нагороди на музичній премії YUNA — номінанти

Нагорода YUNA-2024. Фото: instagram.com/yunaawards/

Вже за декілька днів, 23 травня, відбудеться щорічна музична премія Yuna. Популярні українські артисти отримають нагороди у дев'яти номінаціях.

Новини.LIVE розкажуть читачам, які пісні, альбоми та дуети були номіновані на престижну премію.

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Найкращий альбом

Cheev — "Noir";

Джамала — "Qirim";

Макс Барських — "Зорепад";

Артем Пивоваров — "Твої вірші, мої ноти Pt.1";

"Циферблат" — "Перетворення".

Найкращий виконавець

Макс Барських;

Shumei;

Yaktak;

Артем Пивоваров.

Найкращий дует/колаборація

Kola & Adam — "Зорепади";

MamaRika & Kola — "Люди";

Shumei & Злата Огнєвіч — "Буревіями";

Yaktak & Kola — "Порічка";

Океан Ельзи & Kola — "Коли ми двоє".

Найкраща виконавиця

Надя Дорофєєва;

Jerry Heil;

Klavdia Petrivna;

Kola;

Злата Огнєвіч.

Найкращий відеокліп

Володимир Дантес — "Чуєш";

Макс Барських — "Rich";

Shumei & Злата Огнєвіч — "Буревіями";

"Антитіла" — "Фортеця Бахмут".

Найкращий попгурт

Kadnay;

Kalush Orchestra;

Kazka;

Latexfauna;

Tvorchi.

Коли та де пройде захід

Цього року подія відбудеться 23 травня у Жовтневому палаці в Києві. Захід розпочнеться о 18.00. Квитки стартують від 750 гривень та їх можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, Jerry Heil і Alyona Alyona випустили новий трек "Подоляночка" і вже представили атмосферний кліп. А також організатори Євробачення оштрафували делегацію України.