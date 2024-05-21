Хто позмагається за нагороди на музичній премії YUNA — номінанти

Музична премія YUNA-2024 — хто боротиметься за нагороди
Вже за декілька днів, 23 травня, відбудеться щорічна музична премія Yuna. Популярні українські артисти отримають нагороди у дев'яти номінаціях.
Новини.LIVE розкажуть читачам, які пісні, альбоми та дуети були номіновані на престижну премію.
Хто претендує на нагороди YUNA у 2024 році
Найкращий альбом
- Cheev — "Noir";
- Джамала — "Qirim";
- Макс Барських — "Зорепад";
- Артем Пивоваров — "Твої вірші, мої ноти Pt.1";
- "Циферблат" — "Перетворення".
Найкращий виконавець
- Макс Барських;
- Shumei;
- Yaktak;
- Артем Пивоваров.
Найкращий дует/колаборація
- Kola & Adam — "Зорепади";
- MamaRika & Kola — "Люди";
- Shumei & Злата Огнєвіч — "Буревіями";
- Yaktak & Kola — "Порічка";
- Океан Ельзи & Kola — "Коли ми двоє".
Найкраща виконавиця
- Надя Дорофєєва;
- Jerry Heil;
- Klavdia Petrivna;
- Kola;
- Злата Огнєвіч.
Найкращий відеокліп
- Володимир Дантес — "Чуєш";
- Макс Барських — "Rich";
- Shumei & Злата Огнєвіч — "Буревіями";
- "Антитіла" — "Фортеця Бахмут".
Найкращий попгурт
- Kadnay;
- Kalush Orchestra;
- Kazka;
- Latexfauna;
- Tvorchi.
Коли та де пройде захід
Цього року подія відбудеться 23 травня у Жовтневому палаці в Києві. Захід розпочнеться о 18.00. Квитки стартують від 750 гривень та їх можна придбати за посиланням.
Нагадаємо, Jerry Heil і Alyona Alyona випустили новий трек "Подоляночка" і вже представили атмосферний кліп. А також організатори Євробачення оштрафували делегацію України.
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