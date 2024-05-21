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Музична премія YUNA-2024 — хто боротиметься за нагороди

21 травня 2024 16:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Хто позмагається за нагороди на музичній премії YUNA — номінанти
Нагорода YUNA-2024. Фото: instagram.com/yunaawards/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Вже за декілька днів, 23 травня, відбудеться щорічна музична премія Yuna. Популярні українські артисти отримають нагороди у дев'яти номінаціях.

Новини.LIVE розкажуть читачам, які пісні, альбоми та дуети були номіновані на престижну премію.

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Хто претендує на нагороди YUNA у 2024 році

Найкращий альбом

  • Cheev — "Noir";
  • Джамала — "Qirim";
  • Макс Барських — "Зорепад";
  • Артем Пивоваров — "Твої вірші, мої ноти Pt.1";
  • "Циферблат" — "Перетворення".

Найкращий виконавець

  • Макс Барських;
  • Shumei;
  • Yaktak;
  • Артем Пивоваров.

Найкращий дует/колаборація

  • Kola & Adam — "Зорепади";
  • MamaRika & Kola — "Люди";
  • Shumei & Злата Огнєвіч — "Буревіями";
  • Yaktak & Kola — "Порічка";
  • Океан Ельзи & Kola — "Коли ми двоє".

Найкраща виконавиця

  • Надя Дорофєєва;
  • Jerry Heil;
  • Klavdia Petrivna;
  • Kola;
  • Злата Огнєвіч.

Найкращий відеокліп

  • Володимир Дантес — "Чуєш";
  • Макс Барських — "Rich";
  • Shumei & Злата Огнєвіч — "Буревіями";
  • "Антитіла" — "Фортеця Бахмут".

Найкращий попгурт

  • Kadnay;
  • Kalush Orchestra;
  • Kazka;
  • Latexfauna;
  • Tvorchi.

Коли та де пройде захід

Цього року подія відбудеться 23 травня у Жовтневому палаці в Києві. Захід розпочнеться о 18.00. Квитки стартують від 750 гривень та їх можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, Jerry Heil і Alyona Alyona випустили новий трек "Подоляночка" і вже представили атмосферний кліп. А також організатори Євробачення оштрафували делегацію України.

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