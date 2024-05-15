Україну ледь не дискваліфікували з Євробачення — подробиці

Організатори Євробачення оштрафували делегацію України — що трапилося
Організатори Євробачення-2024 оштрафували українську делегацію за футболки із написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Будь-які гасла та бренди заборонені правилами конкурсу.
Про це розповіла представниця України на Євробаченні, реперка Alyona Alyona на своїй сторінці Instagram.
Українців на Євробаченні оштрафували за підтримку полонених азовців
Alyona Alyona розповіла про неприємну ситуацію, яка склалася з українською делегацією на Євробаченні-2024. Команда наших співачок під час ефіру фіналу конкурсу наважилася на ризикований крок. Вони з'явились перед камерами у футболках із написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS.
Правилами Євробачення суворо заборонені будь-які гасла та бренди на одязі, і через це нашу команду зобов'язали сплатити штраф. Делегації вдалося приховати футболки під своїм одягом. За такі порушення співачок мали право не лише оштрафувати, а й дискваліфікувати.
Українці дуже ризикували, однак їм вдалося привернути увагу глядачів з усього світу до війни в Україні та полонених азовців.
"З'явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. Перед входом до зали наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними до грінрумів", — поділилася зірка.
Нагадаємо, ми розповідали, чому нідерландського співака Joost Klein "викинули" з Євробачення. А також чому організатори Євробачення імітували підтримку залу під час виступу Ізраїлю.
Читайте Новини.LIVE!