Україну ледь не дискваліфікували з Євробачення — подробиці

Українська делегація на Євробаченні-2024. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Організатори Євробачення-2024 оштрафували українську делегацію за футболки із написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Будь-які гасла та бренди заборонені правилами конкурсу.

Про це розповіла представниця України на Євробаченні, реперка Alyona Alyona на своїй сторінці Instagram.

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Alyona Alyona розповіла про неприємну ситуацію, яка склалася з українською делегацією на Євробаченні-2024. Команда наших співачок під час ефіру фіналу конкурсу наважилася на ризикований крок. Вони з'явились перед камерами у футболках із написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS.

Правилами Євробачення суворо заборонені будь-які гасла та бренди на одязі, і через це нашу команду зобов'язали сплатити штраф. Делегації вдалося приховати футболки під своїм одягом. За такі порушення співачок мали право не лише оштрафувати, а й дискваліфікувати.

Українці дуже ризикували, однак їм вдалося привернути увагу глядачів з усього світу до війни в Україні та полонених азовців.

"З'явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. Перед входом до зали наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними до грінрумів", — поділилася зірка.

Нагадаємо, ми розповідали, чому нідерландського співака Joost Klein "викинули" з Євробачення. А також чому організатори Євробачення імітували підтримку залу під час виступу Ізраїлю.