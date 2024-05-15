Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Організатори Євробачення оштрафували делегацію України — що трапилося arrow

Організатори Євробачення оштрафували делегацію України — що трапилося

15 травня 2024 12:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Україну ледь не дискваліфікували з Євробачення — подробиці
Українська делегація на Євробаченні-2024. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Організатори Євробачення-2024 оштрафували українську делегацію за футболки із написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Будь-які гасла та бренди заборонені правилами конкурсу.

Про це розповіла представниця України на Євробаченні, реперка Alyona Alyona на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Українців на Євробаченні оштрафували за підтримку полонених азовців

Alyona Alyona розповіла про неприємну ситуацію, яка склалася з українською делегацією на Євробаченні-2024. Команда наших співачок під час ефіру фіналу конкурсу наважилася на ризикований крок. Вони з'явились перед камерами у футболках із написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS.

Правилами Євробачення суворо заборонені будь-які гасла та бренди на одязі, і через це нашу команду зобов'язали сплатити штраф. Делегації вдалося приховати футболки під своїм одягом. За такі порушення співачок мали право не лише оштрафувати, а й дискваліфікувати.

Українці дуже ризикували, однак їм вдалося привернути увагу глядачів з усього світу до війни в Україні та полонених азовців.

"З'явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. Перед входом до зали наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними до грінрумів", — поділилася зірка.

Нагадаємо, ми розповідали, чому нідерландського співака Joost Klein "викинули" з Євробачення. А також чому організатори Євробачення імітували підтримку залу під час виступу Ізраїлю.

Євробачення
Швеція
полонені
Азовсталь
конкурс
Євробачення-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників