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Музыкальная премия YUNA-2024 — кто будет бороться за награды

21 мая 2024 16:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кто сразится за награды на музыкальной премии YUNA — номинанты
Награда YUNA-2024. Фото: instagram.com/yunaawards/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Уже через несколько дней, 23 мая, состоится ежегодная музыкальная премия Yuna. Популярные украинские артисты получат награды в 9 номинациях.

Новини.LIVE расскажут читателям, какие песни, альбомы и дуэты были номинированы на престижную премию.

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Кто претендует на награды YUNA в 2024 году

Лучший альбом

  • Cheev - "Noir";
  • Джамала - "Qirim";
  • Макс Барских - "Звездопад";
  • Артем Пивоваров - "Твои стихи, мои ноты Pt.1";
  • "Циферблат" - "Превращение".

Лучший исполнитель

  • Макс Барских;
  • Shumei;
  • Yaktak;
  • Артём Пивоваров.

Лучший дуэт/коллаборация

  • Kola & Adam - "Звездопады";
  • MamaRika & Kola - "Люди";
  • Shumei & Злата Огневич - "Буревиями";
  • Yaktak & Kola - "Смородина";
  • Океан Эльзы & Kola - "Когда мы двое".

Лучшая исполнительница

  • Надя Дорофеева;
  • Jerry Heil;
  • Клавдия Петривна;
  • Kola;
  • Злата Огневич.

Лучший видеоклип

  • Владимир Дантес - "Слышишь";
  • Макс Барских - "Rich";
  • Shumei & Злата Огневич - "Буревиями";
  • "Антитела" - "Крепость Бахмут".

Лучший попгурт

  • Каднай;
  • Kalush Orchestra;
  • Kazka;
  • Latexfauna;
  • Творчи.

Когда и где пройдет мероприятие

В этом году событие состоится 23 мая в Жовтневом дворце в Киеве. Мероприятие начнется в 18:00. Билеты стартуют от 750 гривен и их можно приобрести по ссылке.

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona выпустили новый трек "Подоляночка" и уже представили атмосферный клип. Также организаторы Евровидения оштрафовали делегацию Украины.

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