Кто сразится за награды на музыкальной премии YUNA — номинанты

Награда YUNA-2024. Фото: instagram.com/yunaawards/

Уже через несколько дней, 23 мая, состоится ежегодная музыкальная премия Yuna. Популярные украинские артисты получат награды в 9 номинациях.

Новини.LIVE расскажут читателям, какие песни, альбомы и дуэты были номинированы на престижную премию.

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Кто претендует на награды YUNA в 2024 году

Лучший альбом

Cheev - "Noir";

Джамала - "Qirim";

Макс Барских - "Звездопад";

Артем Пивоваров - "Твои стихи, мои ноты Pt.1";

"Циферблат" - "Превращение".

Лучший исполнитель

Макс Барских;

Shumei;

Yaktak;

Артём Пивоваров.

Лучший дуэт/коллаборация

Kola & Adam - "Звездопады";

MamaRika & Kola - "Люди";

Shumei & Злата Огневич - "Буревиями";

Yaktak & Kola - "Смородина";

Океан Эльзы & Kola - "Когда мы двое".

Лучшая исполнительница

Надя Дорофеева;

Jerry Heil;

Клавдия Петривна;

Kola;

Злата Огневич.

Лучший видеоклип

Владимир Дантес - "Слышишь";

Макс Барских - "Rich";

Shumei & Злата Огневич - "Буревиями";

"Антитела" - "Крепость Бахмут".

Лучший попгурт

Каднай;

Kalush Orchestra;

Kazka;

Latexfauna;

Творчи.

Когда и где пройдет мероприятие

В этом году событие состоится 23 мая в Жовтневом дворце в Киеве. Мероприятие начнется в 18:00. Билеты стартуют от 750 гривен и их можно приобрести по ссылке.

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona выпустили новый трек "Подоляночка" и уже представили атмосферный клип. Также организаторы Евровидения оштрафовали делегацию Украины.