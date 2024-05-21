Кто сразится за награды на музыкальной премии YUNA — номинанты

Музыкальная премия YUNA-2024 — кто будет бороться за награды
Уже через несколько дней, 23 мая, состоится ежегодная музыкальная премия Yuna. Популярные украинские артисты получат награды в 9 номинациях.
Новини.LIVE расскажут читателям, какие песни, альбомы и дуэты были номинированы на престижную премию.
Кто претендует на награды YUNA в 2024 году
Лучший альбом
- Cheev - "Noir";
- Джамала - "Qirim";
- Макс Барских - "Звездопад";
- Артем Пивоваров - "Твои стихи, мои ноты Pt.1";
- "Циферблат" - "Превращение".
Лучший исполнитель
- Макс Барских;
- Shumei;
- Yaktak;
- Артём Пивоваров.
Лучший дуэт/коллаборация
- Kola & Adam - "Звездопады";
- MamaRika & Kola - "Люди";
- Shumei & Злата Огневич - "Буревиями";
- Yaktak & Kola - "Смородина";
- Океан Эльзы & Kola - "Когда мы двое".
Лучшая исполнительница
- Надя Дорофеева;
- Jerry Heil;
- Клавдия Петривна;
- Kola;
- Злата Огневич.
Лучший видеоклип
- Владимир Дантес - "Слышишь";
- Макс Барских - "Rich";
- Shumei & Злата Огневич - "Буревиями";
- "Антитела" - "Крепость Бахмут".
Лучший попгурт
- Каднай;
- Kalush Orchestra;
- Kazka;
- Latexfauna;
- Творчи.
Когда и где пройдет мероприятие
В этом году событие состоится 23 мая в Жовтневом дворце в Киеве. Мероприятие начнется в 18:00. Билеты стартуют от 750 гривен и их можно приобрести по ссылке.
Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona выпустили новый трек "Подоляночка" и уже представили атмосферный клип. Также организаторы Евровидения оштрафовали делегацию Украины.
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