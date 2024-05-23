Все победители музыкальной премии Yuna-2024 — список

Музыкальная премия Yuna-2024 объявила победителей — список
В столице прошла торжественная церемония награждения музыкальной премии Yuna-2024. Светское мероприятие посетило немало знаменитостей, а триумфаторами стали участники группы "Антитіла".
Соответствующие фото и видео с церемонии появились в профилях музыкальных обозревателей, в частности, Нателлы Кирс.
Победители премии Yuna-2024
Эта церемония стала тринадцатой в истории национальной музыкальной премии. Чтобы вручить награды лауреатам на сцену вышли, в частности, певец Дмитрий Монатик, блогер Даша Квиткова, ветеран войны, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр Терен Будько, блогер Рамина Эсхакзай, продюсер Ирина Горова и другие знаменитости.
Отметим, что участие в премии принимали композиции, релиз которых состоялся за полный 2023-й календарный год.
Лучший исполнитель — Артем Пивоваров.
Лучшая исполнительница – KOLA.
Лучший альбом — Джамала (Jamala), QIRIM
Лучший дуэт/коллаборация — SHUMEI & Злата Огневич (ZLATA OGNEVICH), "Буревіями".
Лучший видеоклип — группа "Антитіла", "Фортеця Бахмут"
Лучшая рок-группа — "Антитіла"
Лучшая поп-группа — LATEXFAUNA
Открытие года — Klavdia Petrivna
Песня года — группа "Антитіла", "Фортеця Бахмут".
Специальное отличие за благотворительный тур — группа KOZAK SYSTEM.
Специальное отличие за благотворительность — группа "Друга Ріка".
Напомним, ранее мы писали, что певец Артем Пивоваров рассказал о первой встрече с Klavdia Petrivna. Также мы рассказывали, что певец, военнослужащий Виталий Козловский окрестил первенца.
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