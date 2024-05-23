Все победители музыкальной премии Yuna-2024 — список

Певица Джамала. Фото: Instagram/yunaawards

В столице прошла торжественная церемония награждения музыкальной премии Yuna-2024. Светское мероприятие посетило немало знаменитостей, а триумфаторами стали участники группы "Антитіла".

Соответствующие фото и видео с церемонии появились в профилях музыкальных обозревателей, в частности, Нателлы Кирс.

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Победители премии Yuna-2024

Эта церемония стала тринадцатой в истории национальной музыкальной премии. Чтобы вручить награды лауреатам на сцену вышли, в частности, певец Дмитрий Монатик, блогер Даша Квиткова, ветеран войны, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр Терен Будько, блогер Рамина Эсхакзай, продюсер Ирина Горова и другие знаменитости.

Отметим, что участие в премии принимали композиции, релиз которых состоялся за полный 2023-й календарный год.

Лучший исполнитель — Артем Пивоваров.

Лучшая исполнительница – KOLA.

Певица KOLA получила премию Yuna-2024. Скриншот: Instagram/natella_kirs

Лучший альбом — Джамала (Jamala), QIRIM

Певица Джамала на премии Yuna-2024. Скриншот: Instagram/natella_kirs

Лучший дуэт/коллаборация — SHUMEI & Злата Огневич (ZLATA OGNEVICH), "Буревіями".

Лучший видеоклип — группа "Антитіла", "Фортеця Бахмут"

Лучшая рок-группа — "Антитіла"

Лучшая поп-группа — LATEXFAUNA

Открытие года — Klavdia Petrivna

Песня года — группа "Антитіла", "Фортеця Бахмут".

Специальное отличие за благотворительный тур — группа KOZAK SYSTEM.

Специальное отличие за благотворительность — группа "Друга Ріка".

Напомним, ранее мы писали, что певец Артем Пивоваров рассказал о первой встрече с Klavdia Petrivna. Также мы рассказывали, что певец, военнослужащий Виталий Козловский окрестил первенца.