Віталій Козловський похрестив сина Оскара — фото

Віталій Козловський похрестив первістка — фото
Відомий український співак Віталій Козловський таємно похрестив свого маленького сина Оскара. Для такої радісної події артист обрав Михайлівський золотоверхий монастир у Києві.
Відповідне фото опублікував священник, який хрестив малюка, на своїй закритій сторінці Instagram, однак його вдалося отримати kp.ua.
Хрестини Віталія Козловського
Наприкінці лютого відомий співак вперше став татом. Свого малюка Віталій разом з дружиною Юлією Бакуменко назвав Оскаром. Як тільки малюк трохи підріс, то подружжя вирішило таємно похрестити його.
Артист вирішив приховати хрещення сина від сторонніх очей, однак священник Олександр Баричко, який і проводив таїнство, опублікував світлину у соцмережах. Хоча Instagram-сторінка священнослужителя закрита, представникам ЗМІ вдалося отримати доступ до світлини.
Стало відомо, що подія відбувалася в Михайлівському золотоверхому монастирі у Києві. На таїнство хрещення подружжя обрало світле вбрання.
"Новий воїн церкви Христової. Дочекався отримати Оскара", — підписав кадр священник.
Поки невідомо, хто став хрещеними батьками сина співака.
Нагадаємо, ми писали, що син співака сказав перше слово. А також раніше Козловський випустив ліричний трек.
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