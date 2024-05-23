Віталій Козловський похрестив сина Оскара — фото

Український співак Віталій Козловський із сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Відомий український співак Віталій Козловський таємно похрестив свого маленького сина Оскара. Для такої радісної події артист обрав Михайлівський золотоверхий монастир у Києві.

Відповідне фото опублікував священник, який хрестив малюка, на своїй закритій сторінці Instagram, однак його вдалося отримати kp.ua.

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Наприкінці лютого відомий співак вперше став татом. Свого малюка Віталій разом з дружиною Юлією Бакуменко назвав Оскаром. Як тільки малюк трохи підріс, то подружжя вирішило таємно похрестити його.

Артист вирішив приховати хрещення сина від сторонніх очей, однак священник Олександр Баричко, який і проводив таїнство, опублікував світлину у соцмережах. Хоча Instagram-сторінка священнослужителя закрита, представникам ЗМІ вдалося отримати доступ до світлини.

Стало відомо, що подія відбувалася в Михайлівському золотоверхому монастирі у Києві. На таїнство хрещення подружжя обрало світле вбрання.

"Новий воїн церкви Христової. Дочекався отримати Оскара", — підписав кадр священник.

Поки невідомо, хто став хрещеними батьками сина співака.

Український співак Віталій Козловський із сином Оскаром та дружиною Юлією. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми писали, що син співака сказав перше слово. А також раніше Козловський випустив ліричний трек.