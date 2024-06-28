Музыкант группы KAZKA присоединился к рядам ВСУ
Участник группы KAZKA Дмитрий Мазуряк встал на защиту Украины. Музыкант уже прошел военную подготовку, однако пока не может сообщать детали своей службы.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Участник группы KAZKA Дмитрий Мазуряк будет защищать нашу страну от врага
Артист опубликовал фото в военной форме с оружием в руках и поздравил поклонников с Днем Конституции Украины. Музыкант сообщил, что он уже второй месяц несет службу в ВСУ и прошел военное обучение.
Дмитрий Мазуряк надеется, что еще не раз сможет зажечь на концерте вместе со своими фанами.
"Уже второй месяц я в Вооруженных силах Украины. Прошел обучение. О службе немного позже. Что касается концертов — пока ничего не могу обещать, я думаю, еще увидимся. Служу украинскому народу!" — обратился участник группы KAZKA к поклонникам.
Напомним, украинский актер Юрий Фелипенко, сыгравший в сериале "Обещание Богу", мобилизовался в армию и принял присягу. А также к рядам ВСУ присоединился фронтмен группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк.
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