Сопилкарь группы KAZKA Дмитрий Мазуряк. Фото: instagram.com/kazka.band/

Участник группы KAZKA Дмитрий Мазуряк встал на защиту Украины. Музыкант уже прошел военную подготовку, однако пока не может сообщать детали своей службы.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Артист опубликовал фото в военной форме с оружием в руках и поздравил поклонников с Днем Конституции Украины. Музыкант сообщил, что он уже второй месяц несет службу в ВСУ и прошел военное обучение.

Дмитрий Мазуряк надеется, что еще не раз сможет зажечь на концерте вместе со своими фанами.

"Уже второй месяц я в Вооруженных силах Украины. Прошел обучение. О службе немного позже. Что касается концертов — пока ничего не могу обещать, я думаю, еще увидимся. Служу украинскому народу!" — обратился участник группы KAZKA к поклонникам.

Напомним, украинский актер Юрий Фелипенко, сыгравший в сериале "Обещание Богу", мобилизовался в армию и принял присягу. А также к рядам ВСУ присоединился фронтмен группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк.