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Музыканты ТНМК собрали разведчикам более 2 миллионов гривен

30 апреля 2024 11:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Музыканты ТНМК собрали разведчикам более 2 миллионов гривен
Музыканты ТНМК и члены подразделения. Фото: gur.gov.ua
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Подразделение ГУР МО Украины, специализирующееся на морских и речных операциях, получило от украинской группы "Танок на майдані Конґо" более двух миллионов гривен на приобретение боевых катеров. ТНМК собрали пожертвования во время благотворительного тура по Европе, который состоялся в рамках проекта "Катера для ГУР".

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны.

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ТНМК поддержали волонтерскую инициативу

Волонтерскую инициативу "Катера для ГУР" организовал Благотворительный фонд Дианы Подолянчук. Благодаря взносам украинцев, акциям музыкантов, блогеров, предпринимателей большой сбор в 15 миллионов гривен на приобретение разведчикам плавсредств закрыт.

 

Музыканты ТНМК приняли участие в волонтерском сборе
Музыканты ТНМК и члены подразделения. Фото: gur.gov.ua

 

Музыканты ТНМК собрали разведчикам на катера
Музыканты ТНМК и члены подразделения. Фото: gur.gov.ua

 

Фагот присоединился к сбору
"Фагот". Фото: gur.gov.ua

В прошлом году по случаю Дня Военной разведки Украины стартовал благотворительный проект Fight For Freedom, в рамках которого волонтеры собрали 15 миллионов гривен на закупку катеров для спецназовцев ГУР МО Украины.

Проект "Fight For Freedom" реализуется "Благотворительным фондом Дианы Подолянчук" для нужд военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, дизайнер Андре Тан жестко обратился к украинцам. А певица Настя Каменских собрала миллион гривен для украинских военных.

Фагот
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