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МИД Украины выступило против участия российской актрисы в Венецианском кинофестивале

28 июля 2024 10:10
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
МИД Украины выступило против участия Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале
Российская актриса Чулпан Хаматова. Фото: Instagram/chulpanofficial
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Уже в следующем месяце, а именно 28 августа  в Италии стартует 81-й Венецианский международный кинофестиваль. Организаторы пригласили на него российскую актрису Чулпан Хаматову, которая после начала полномасштабной войны в Украину уехала из РФ и критикует Кремль. Против участия одиозной артистки выступили в Министерстве иностранных дел Украины (МИД).

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Чулпан Хаматова сыграла главную роль в фильме греческого режиссера Александроса Авранаса "Тихая жизнь". Лента будет показана в параллельной программе "Горизонты" Венецианского международного кинофестиваля. Именно поэтому ее пригласили в Италию. В МИД Украины это осудили.

"Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают сомнения. Те, кто помогал укреплять его власть, не должны быть на красных дорожках, пока убивают украинцев", — отметили в МИД Украины.

Отметим, что в марте 2022 года она с детьми переехала в Латвию и открыто осудила кровавую политику Кремля. Накануне стало известно, что Хаматова была уволена из Нового Рижского театра. При этом Чулпан заявила, что не думает о возвращении в Россию.

Напомним, ранее мы писали, что путинисты поставили ультиматум певцу Валерию Меладзе, желающему вернуться в Россию. Также мы рассказывали, что минкульт Украины пополнил перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности нашей стране.

МИД Венецианский кинофестиваль актриса российские звезды

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