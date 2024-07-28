МИД Украины выступило против участия Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале

Российская актриса Чулпан Хаматова. Фото: Instagram/chulpanofficial

Уже в следующем месяце, а именно 28 августа в Италии стартует 81-й Венецианский международный кинофестиваль. Организаторы пригласили на него российскую актрису Чулпан Хаматову, которая после начала полномасштабной войны в Украину уехала из РФ и критикует Кремль. Против участия одиозной артистки выступили в Министерстве иностранных дел Украины (МИД).

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Чулпан Хаматова сыграла главную роль в фильме греческого режиссера Александроса Авранаса "Тихая жизнь". Лента будет показана в параллельной программе "Горизонты" Венецианского международного кинофестиваля. Именно поэтому ее пригласили в Италию. В МИД Украины это осудили.

Chulpan Khamatova, служащий Путин supporter, stars в "Quiet Life" на Venice Film Festival. Неустойчивый ходатайство России, ее past ties to Putin raise questions. Тот, кто был способен усовершенствовать свою власть, должен быть на свежих карпетах при украинской кильке.



📹 @United24media pic.twitter.com/rZs67UT2aS — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 26 July 2024

"Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают сомнения. Те, кто помогал укреплять его власть, не должны быть на красных дорожках, пока убивают украинцев", — отметили в МИД Украины.

Отметим, что в марте 2022 года она с детьми переехала в Латвию и открыто осудила кровавую политику Кремля. Накануне стало известно, что Хаматова была уволена из Нового Рижского театра. При этом Чулпан заявила, что не думает о возвращении в Россию.

Напомним, ранее мы писали, что путинисты поставили ультиматум певцу Валерию Меладзе, желающему вернуться в Россию. Также мы рассказывали, что минкульт Украины пополнил перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности нашей стране.