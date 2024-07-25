Вікторія та Девід Бекхеми показалися на яхті у Франції — фото

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Подружжя Бекхемів насолоджується літом на сонячному узбережжі Франції. Вони вирушили у відпустку разом зі своїми дорослими дітьми.

Відповідні кадри Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Вікторія та Девід Бекхеми на відпочинку

Вікторія поділилася знімками сімейної екскурсії на яхті з чоловіком Девідом Бекхемом та їхніми дітьми — двадцятиоднорічним Ромео, дев'ятнадцятирічним Крузом та тринадцятирічною донькою Харпер.

Під фото, Бекхем побажала членам своєї родини щасливого літа та передала віртуальні поцілунки.

На одному із фото Вікторія позує на яхті на тлі мальовничого заходу сонця. Родина обіймається, сміється та насолоджується відпусткою на морі.

Вікторія Бекхем на яхті. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Родина Бекхемів на відпочинку. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід Бекхем з донькою Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід Бекхем з синами Ромео та Крузом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Нагадаємо, Девід Бекхем похизувався татуюваннями на яхті з дружиною. А раніше ми писали, що Вікторія Бекхем показала електрика, за якого ледь не вийшла заміж.