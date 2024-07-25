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На яхті з чоловіком і дітьми — Вікторія Бекхем проводить омріяну відпустку у Франції

25 липня 2024 13:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Вікторія та Девід Бекхеми показалися на яхті у Франції — фото
Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Подружжя Бекхемів насолоджується літом на сонячному узбережжі Франції. Вони вирушили у відпустку разом зі своїми дорослими дітьми.

Відповідні кадри Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вікторія та Девід Бекхеми на відпочинку

Вікторія поділилася знімками сімейної екскурсії на яхті з чоловіком Девідом Бекхемом та їхніми дітьми — двадцятиоднорічним Ромео, дев'ятнадцятирічним Крузом та тринадцятирічною донькою Харпер.

Під фото, Бекхем побажала членам своєї родини щасливого літа та передала віртуальні поцілунки.

На одному із фото Вікторія позує на яхті на тлі мальовничого заходу сонця. Родина обіймається, сміється та насолоджується відпусткою на морі.

Бекхеми на відпочинку
Вікторія Бекхем на яхті. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
На яхті з чоловіком і синами — Вікторія Бекхем проводить омріяну відпустку у Франції - фото 2
Родина Бекхемів на відпочинку. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Вікторія та Девід Бекхеми у Франції
Девід Бекхем з донькою Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Бекхеми відпочивають з дітьми
Девід Бекхем з синами Ромео та Крузом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Нагадаємо, Девід Бекхем похизувався татуюваннями на яхті з дружиною. А раніше ми писали, що Вікторія Бекхем показала електрика, за якого ледь не вийшла заміж.

Франція відпустка Девід Бекхем Вікторія Бекхем фото закордонні зірки

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