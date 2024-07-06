У мережі показили фотосесію Вікторії Бекхем із електриком, за якого вона ледь не вийшла заміж

Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Нещодавно Девід та Вікторія Бекхем відсвяткували 25-ту річницю весілля. Однак перед тим, як вони одружилися, солістка Spice Girl мала вийти заміж за іншого.

Про це пише Daily Mail.

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Вікторія була заручена з електриком Марком Вудом, який працював монтажником охоронної сигналізації в компанії її батька з постачання електроніки. Після зустрічі, коли їй було 14 років у школі Святої Марії в Чешанті, пара продовжила жити разом у сімейному будинку вартістю 400 000 фунтів стерлінгів у Гоффс-Оук у Хартфордширі.

Вікторія Бекхем та Марк Вуд. Фото: Geoff Marchant

Вікторія Бекхем та Марк Вуд. Фото: Geoff Marchant

Вікторію Бекхем Марк Вуд покликав заміж у 1994 році, коли Вікторії було всього 20 років і вона щойно пройшла прослуховування для Spice Girls. Незважаючи на те, що вони ніколи не одружувалися, Вікторія почала називати себе Вікторія Адамс Вуд. У 1996 році пара розійшлася, проживши разом шість років.

Після розставання вони зробили кілька образливих коментарів щодо один одного.

Співачка також пожартувала, що ніколи не повертала йому обручку, і додала: "Я все ще маю її, тому що це був поганий перстень. Хіба це не жахливо?".

До її коментаря про те, що вона шкодує проїхні стосунки, він говорив про співачку лише приємні речі, як він сказав The People у 1997 році: "Це були дуже особливі стосунки. Але ця частина мого життя закінчилася. Це сумно, тому що ми були разом довгий час. Але вона має те, чого завжди хотіла, і я пишаюся нею".

Вікторію познайомили з Девідом Бекхемом у 1997 році, і трохи більше ніж через рік, у січні 1998 року, пара оголосила про заручини.

У липні 1999 року вони одріжилися на церемонії, яка коштувала 800 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Девід Бекхем похизувався татуюваннями на яхті з дружиною. А раніше ми писали, що Девід Бекхем закохався у Вікторію ще до їхнього знайомства.