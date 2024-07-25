Виктория и Дэвид Бекхэмы показались на яхте во Франции — фото

На яхте с мужем и детьми — Виктория Бекхэм проводит отпуск мечты во Франции
Супруги Бекхэмов наслаждаются летом на солнечном побережье Франции. Они отправились в отпуск вместе со своими взрослыми детьми.
Соответствующие кадры Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.
Виктория и Дэвид Бекхэмы на отдыхе
Виктория поделилась снимками семейной экскурсии на яхте с мужем Дэвидом Бекхэмом и их детьми — двадцатилетним Ромео, девятнадцатилетним Крузом и тринадцатилетней дочерью Харпер.
Под фото, Бекхэм пожелала членам своей семьи счастливого лета и передала виртуальные поцелуи.
На одном из фото Виктория позирует на яхте на фоне заката. Семья обнимается, смеется и наслаждается отпуском на море.
Напомним, Дэвид Бекхэм похвастался татуировками на яхте с женой. А раньше мы писали, что Виктория Бекхэм показала электрика, за которого едва не вышла замуж.
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