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На яхте с мужем и детьми — Виктория Бекхэм проводит отпуск мечты во Франции

25 июля 2024 13:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Виктория и Дэвид Бекхэмы показались на яхте во Франции — фото
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Супруги Бекхэмов наслаждаются летом на солнечном побережье Франции. Они отправились в отпуск вместе со своими взрослыми детьми.

Соответствующие кадры Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.

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Виктория и Дэвид Бекхэмы на отдыхе

Виктория поделилась снимками семейной экскурсии на яхте с мужем Дэвидом Бекхэмом и их детьми — двадцатилетним Ромео, девятнадцатилетним Крузом и тринадцатилетней дочерью Харпер.

Под фото, Бекхэм пожелала членам своей семьи счастливого лета и передала виртуальные поцелуи.

На одном из фото Виктория позирует на яхте на фоне заката. Семья обнимается, смеется и наслаждается отпуском на море.

Бекхемы на отдыхе
Виктория Бекхэм на яхте. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
На яхте с мужем и сыновьями Виктория Бекхэм проводит вожделенный отпуск во Франции - фото 2
Семья Бекхэмов на отдыхе. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория и Дэвид Бекхэмы во Франции
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Бекхемы отдыхают с детьми
Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Напомним, Дэвид Бекхэм похвастался татуировками на яхте с женой. А раньше мы писали, что Виктория Бекхэм показала электрика, за которого едва не вышла замуж.

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