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На Евровидении возник скандал из-за флага ЕС — что обещают организаторы конкурса

14 мая 2024 07:17
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Стас Кожушко
Редактор
Евровидение оказалось в эпицентре скандала из-за флага
Жители Берлина с флагом ЕС. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На финале песенного конкурса "Евровидение-2024", который прошел 11 мая в шведском Мальме, не было флагов ЕС. Еврокомиссия подвергла резкой критике решение организаторов запретить зрителям проносить их в арену. По этому поводу высказались политики.

Об этом сообщает Politico.

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По словам вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, такое решение было несвоевременным. Он отметил, что в следующем месяце пройдут европейские выборы. От Европейского вещательного союза (EBU) требуют объяснений, почему в этом году запретили проносить флаг ЕС.

Организаторы песенного конкурса подчеркнули, что такое решение принимала шведская телекомпания SVT, которая занималась "Евровидением-2024".

"Из-за возросшей геополитической напряженности политика использования флагов на мероприятии этого года придерживалась строже со стороны службы безопасности. Мы еще раз рассмотрим политику флагов на 2025 год вместе с нашей новой принимающей телекомпанией (швейцарской SRG SSR. — Ред.), — заявили в пресс-службе EBU.

Отметим, что восемь лет назад EBU решило, что флаг ЕС допускается при условии, что он не будет использоваться как инструмент для преднамеренного политического заявления во время шоу. По правилам конкурса, зрителям можно проносить в арену, где проходит шоу только флаги стран-участниц и радужные/прайдовые флаги.

Напомним, ранее мы писали, что хит Украины на "Евровидении-2024" покорил мировые чарты. Также мы рассказывали, что Alyona Alyona вернулась с "Евровидения-2024" и поделилась шокирующими подробностями конкурса.

Евровидение
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Еврокомиссия
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Евровидение-2024

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