На Каньє Веста подали до суду через неузгоджене використання музики

Американський репер Каньє Вест. Фото: Wikimedia Commons

Декілька артистів подали позов до суду проти американського репера, бізнесмена Каньє Веста. Причиною стало неузгоджене використання їхньої музики колишнім чоловіком світської левиці Кім Кардаш’ян.

Про це повідомляє Variety.

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Діджей Халіл та ще три артисти зазначили, що Є (саме так себе називає Каньє Вест) у двох треках на альбомі Donda 2021 року використав їхню музику без належного дозволу. Позов подала організація Artist Revenue Advocates, яка представляє виконавців.

Адвокати зазначають, що їхні клієнти кілька років безуспішно намагалися отримати авторські відрахування з продажу платівки. У минулому вони співпрацювали з Емінемом, Дрейком, The Weeknd та іншими артистами.

Музиканти вимагають суду присяжних, але конкретну грошову компенсацію поки не вказали. Адвокати зазначили, що на композиціях Вест заробив не менше 15 млн доларів на стрімінгових платформах. Також Каньє виконував треки на концертах, на яких заробив приблизно 14 млн доларів лише від продажу мерчу. Менеджмент Веста вимоги артистів поки не прокоментували.

Репер Каньє Вест. Фото: Flickr

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерт прокоментував найвідвертіший вихід дружини Каньє Веста. Також ми розповідали, що співачка Брітні Спірс планує випустити свої мемуари в Росії.