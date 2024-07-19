На Канье Уэста подали в суд из-за несогласованного использования музыки

Американский рэпер Канье Уэст. Фото: Wikimedia Commons

Несколько артистов подали иск в суд против американского рэпера, бизнесмена Канье Уэста. Причиной стало несогласованное использование их музыки бывшим мужем светской львицы Ким Кардашьян.

Об этом сообщает Variety.

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Диджей Халил и еще три артиста отметили, что Йе (именно так себя называет Канье Уэст) в двух треках на альбоме Donda 2021 использовал их музыку без должного разрешения. Иск подала организация Artist Revenue Advocates, представляющая исполнителей.

Адвокаты отмечают, что их клиенты несколько лет безуспешно пытались получить авторские отчисления по продаже пластинки. В прошлом они сотрудничали с Эминемом, Дрейком, The Weeknd и другими артистами.

Музыканты требуют суда присяжных, но конкретную денежную компенсацию пока не указали. Адвокаты отметили, что на композициях Уэст заработал не менее 15 млн долларов на стриминговых платформах. Также Канье исполнял треки на концертах, на которых заработал примерно 14 млн долларов только от продажи мерчу. Менеджмент Уэста требования артистов пока не прокомментировали.

Рэпер Канье Уэст. Фото: Flickr

Напомним, ранее мы писали, что эксперт прокомментировал самый откровенный выход жены Канье Уэста. Также мы рассказывали, что певица Бритни Спирс планирует выпустить свои мемуары в России.