Полиция составила на Христину Соловий админпротокол — что угрожает певице

Певица Христина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

Накануне певица Христина Соловий выступила в Черноморске (Одесская область) на музыкальном фестивале "Виделкаfest". Она с матом раскритиковала старое название города — Ильичевск. Поэтому полиция Одесской области составила административный протокол на 31-летнюю артистку.

Об этом сообщает Hromadske.

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Город получил название Черноморск в процессе декоммунизации в 2016 году. Старое название Соловий раскритиковала перед толпой.

"А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная х*ня", — заявила тогда Соловий.

Правоохранители объяснили, что составили протокол, потому что инцидент получил значительную огласку. Многие местные жители требовали извинений. Культурный менеджер фестиваля Сергей Гнездилов рассказал изданию, сначала полиция сперва хотела составить админпротокол на организаторов "Виделкаfest" фестиваля.

Впрочем, за все высказывания со сцены несут ответственность непосредственно артисты. И потому полиция пригласила в райотдел Христину Соловий.

Что угрожает Христине Соловий

На артистку составили протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Соловий грозит либо штраф, либо общественные работы, либо исправительные работы за вычетом 20% заработка, либо 15 суток админареста. Это будет зависеть от решения суда.

По иронии, судить Соловий будет Ильичевский городской суд, сохранивший старое название, заявил Гнездилов.

Соловей не отреагировала на новости об админпротоколе. В сториз Instagram она опубликовала афишу своего концерта в Киеве, который пройдет в сентябре. Также Христина посоветовала посмотреть документальную ленту о легендарном музыкальном исполнителе Назарии Яремчуке.

Сразу же после огласки скандала она оставила сообщение в соцсети X (бывший Twitter), где отнеслась к ситуации с иронией.

Первая реакция Христины Соловий на скандал. Скриншот: X/soloviyka

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен группы O`Torvald, военнослужащий Женя Галич выносил Христину Соловий из клуба на свидании. Также мы рассказывали, почему композитор Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, до сих пор не перевел свои песни на украинский язык.