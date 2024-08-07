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На Ким Кардашьян охотится сталкер, уже напугавший другую голливудскую звезду

7 августа 2024 10:06
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
На Ким Кардашьян охотится сталкер, уже напугавший другую голливудскую звезду
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Ким Кардашьян требует запрета приближаться к ней очередному сталкеру. Об этом стало известно после того, как он терроризировал другую звезду.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда реалити-шоу, которая в прошлом испытывала много проблем со сталкерами, недавно подала запрос на запрет приближаться Мелвину Джеффри Конли.

 

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: Reuters

 

Источником ее страхов по поводу Конли был разговор, который у нее был с коллегой по фильму "Американская история ужасов" Эммой Робертс. Ранее у 33-летней актрисы была ситуация с вероятным преследователем после того, как он ворвался в ее дом,  а затем позвонил ей со стационарного телефона.

Согласно заявлению Кардашьян, Робертс позвонила ей, чтобы предупредить, что Конли якобы сказал ей, что хочет связаться с Кардашьян и ее детьми тоже. Робертс, к счастью, не была дома, когда Конли якобы ворвался в ее дом, но она разговаривала с ним после того, как ответила на звонок, поступавший из ее дома, считая, что это был член семьи или кто-то, кто имел право быть там.

 

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: Reuters

 

Она перезвонила на свой домашний номер, чтобы понять, что с ней разговаривал мужчина, которого она никогда не встречала. Сообщается, что Конли сказал племяннице Джулии Робертс, что она дала ему разрешение остаться в ее доме, но она знала, что это неправда. Несмотря на то, что она немедленно вызвала полицию, Конли удалось скрыться до того, как его удалось арестовать. Согласно запросу Ким, он посетил дом ее матери Крис Дженнер на следующий день после бегства из дома Робертс.

Находясь там, он поговорил с охранниками и сказал им, что думал, что находится дома у ее дочери Ким.

Несмотря на то, что он, по-видимому, не знал, какой это дом, он заявил охранникам, что был "долгосрочным менеджером" Ким, что удивительнее, также игроком "Торонто Репторс".

Попытки Конли связаться с Кардашьян продолжались в июле, когда он якобы посетил ее дом в Малибу, не являющемся ее основным местом жительства.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По shared by Emma Roberts (@emmaroberts)

 

Тот факт, что она обычно живет в разных местах, снизил вероятность контакта вероятного сталкера с Ким, но в своем заявлении она сказала, что тот факт, что он вообще нашел дом в Малибу, вызвал беспокойство, поскольку она говорит, что его трудно найти, и утверждает, что его не было нигде в сети, как ее основного места жительства, что могло свидетельствовать о сильном желании Конли связаться с ней.

В конце концов Робертс смогла добиться пятилетнего запрета против Конли.

Ордер также предусматривает такую же защиту для ее трехлетнего сына Роудса Роберта Хэдлунда, которого она родила  от своего бывшего актера Гаррета Хэдлунда, поскольку Конли якобы вспомнил его имя во время разговора с Робертс, что привело к тому, что она опасалась, что он может нанести вред ее сыну.

Напомним, новая супруга Канье Уеста поразила откровенным нарядом. А раньше мы писали, что схватили сталкера Майли Сайрус.

Ким Кардашьян сериал зарубежные звезды Эмма Робертс

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