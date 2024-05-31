На Мадонну подал иск в суд ее преданный поклонник, посетивший один из концертов звезды

Американская певица Мадонна. Фото: Instagram/madonna

В начале мая этого года титулованная американская певица Мадонна завершила свой юбилейный мировой тур, посвященный 40-летию ее карьеры. Впрочем, далеко не всем фанатам понравились гастроли суперзвезды.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Фанат подал в суд на Мадонну

Согласно данным таблоида, на 65-летнюю певицу подал иск в суд ее поклонник Джастин Липелес. Он обвинил Мадонну в том, что перед шоу он не получил предупреждения о слишком откровенных, по его мнению, некоторых номерах. Мужчина заявил, что артистка заставила его наблюдать за имитацией полового акта во время одного из концертов тура Celebration Tour.

Джастин утверждает — его ошеломила откровенность шоу и подобного он не ожидал. По словам Липелеса, он и некоторые другие зрители не получили во время выступления Мадонны того, на что рассчитывали. Некоторые номера фанат артистки сравнил с категорией "фильмы для взрослых".

Помимо щекотливых моментов шоу Липелес пожаловался на позднее начало шоу и кондиционер, не работавший на арене. Впрочем, то, что Мадонна опаздывает на собственные концерты — для многих не новость.

Поэтому на американскую певицу уже неоднократно подавали иски в суд. Что касается Джастина, то он требует от Мадонны возмещения стоимости билетов и дополнительной компенсации.

Отметим, что Celebration Tour собрал 225 млн долларов. На 80 концертов с полным солдаутом было продано более 1,1 млн билетов.

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна разошлась с 30-летним любовником. Также мы рассказывали, что Мадонна показала подготовку выступлений со своими детьми.