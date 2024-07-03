На Netflix вышел документальный фильм об украинских героях

Постер фильма. Фото: менеджмент проекта

На американском стриминговом сервисе "Netflix" вышла документальная лента о бойцах легендарной Третьей отдельной штурмовой бригады "Мы были рекрутами". Создал фильм украинский режиссер Любомир Левицкий, также известный по таким кинолентам как: "Тени незабываемых предков", "Follow me" и "Штольня".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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"Мы были рекрутами" стала одной из самых успешных документальных лент за всю историю Украины. Выйдя в национальный прокат 2 мая, за четыре недели фильм посетило более 32 000 зрителей, получив более 5,2 млн гривен кассового сбора. Этот результат — второй по бокс-офису для украинских документальных лент после "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, получившего кинопремию "Оскар".

"Эта работа для меня — это фильм-послание, фильм-мотивация и фильм-манифест будущим рекрутам, а также мировой аудитории, чтобы они могли понять, какие они — настоящие герои сегодняшних дней. В своих интервью наш герой раскрывает бойцов не только как профессиональных военных, а как обычных людей, философов, просто ребят, имеющих мечты о семье и мирной жизни в мирной стране", — рассказал Любомир Левицкий.

В центре сюжета фильма — военнослужащий позывной "Журналист", который вместо того, чтобы описывать исторические события для СМИ, решает стать их частью и присоединиться к решающей битве.

Зрители смогут услышать истории непосредственно от участников событий, поскольку актеры фильма — это настоящие военнослужащие бригады. Их рассказы расскажут нам больше, чем любые репортажи, помогая каждому зрителю понять значение подлинной отваги и самоотверженности.

Напомним, Jerry Heil познакомилась в Каннах с режиссером оскароносного "20 дней в Мариуполе". А раньше мы писали, что режиссер "20 дней в Мариуполе" привез "Оскар" в Украину.