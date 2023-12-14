На премию "Оскар" попали 5 фильмов об Украине

Фильм "20дней в Мариуполе". Фото: стопкадр из фильма

На "Оскаре" покажут пять фильмов, посвященных войне в Украине. Киноленты будут соперничать в категориях на лучший документальный и международный фильмы.

Об этом написали на сайте премии.

Читайте также:

"20 дней в Мариуполе"

Этот фильм — режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. В создании фильма принимали участие фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, оставшимися в Мариуполе во время его постепенного увлечения россиянами. Каждый из них рисковал жизнью, чтобы зафиксировать зверства окупантов. По своему герою они получили Пулитцеровскую премию.

Фильм полностью построен на документальных кадрах и рассказ ведет сам режиссер — это видеодневник первых 20 дней уничтожения Мариуполя.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США "Санденс", где фильм получил приз зрительских симпатий. Комитет "Оскара" решил, что эта лента представит Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

"Откуда куда"

Документальный полнометражный фильм об украинских переселенцах тоже претендует на победу. Создатели ленты показали сборный образ детей, женщин, пожилых и мужчин, которые после вторжения России вынуждены были покинуть свои дома. Его сняли в украинской копродукции польским режиссером Мачеком Гамелой.

События происходят в эвакуационном автобусе, где камера снимает сидящих на заднем сиденье асажиров фургона, фиксируя их состояние, когда они едут дальше от боевых действий.

Водителем этого транспорта был сам режиссер. Он решил задокументировать страшный исторический этап украинского народа — вынужденная эмиграция.

"Закаленные гневом"

Еще один документальный фильм от режиссеров Леси Калинской и Руслана Батицкого будет соперничать за звание "Лучшей документалки".

Картина рассказывает зрителю историю жизни украинцев в период от Евромайдана. Дончане Павел и Светлана влюбляются во время Революции достоинства, а затем становятся в защиту страны от российского вторжения.

Премьера фильма впервые прошла весной 2022 года на кинофестивале Tribeca.

"Родина"

Украинский режиссер Александр Михалкович и белорусский режиссер Анна Бадзяки сняли фильм о протестах 2020 года в Беларуси и "дедовщине" в тамошней армии, создающей травмированное поколение. Главная героиня ленты — женщина Светлана, сына которой нашли повешенным в воинской части два года назад.

Фильм в Украине впервые был представлен на Одесском международном кинофестивале. Это фильм снятый белорусскими режиссерами, однако он не является белорусским. Лента там запрещена к показу.

"В моем восприятии Беларусь — это то, что могло произойти с Украиной, если бы мы не совершили Революцию Достоинства и не выгнали Януковича из страны. Для меня Беларусь — это такая же оккупированная территория, как Донецк, Луганск, Крым", — рассказала главный директор Одесский кинофестиваль Анна Мачух.

"Фотофобия"

Лента совместного производства Словакии, Чехии и Украины соревнуется в категории "Лучший международный фильм". Режиссерами были Иван Остроховский и Павол Пекарчик, а продюсером — украинец Денис Иванов.

Фильм посвящен истории 12-летнего Ники, с семьей скрывающегося от ракет на станции харьковского метро. Для его семьи дневной свет — это смерть, поэтому мальчика удерживают в укрытии.

Лента получила приз Europa Cinemas Label Award и награду за лучший полнометражный документальный фильм на Варшавском международном кинофестивале.

Кто победит на "Оскаре"

Все пять украинских фильмов прошли "технический" отбор, то есть выполнение прокатных требований и награды на квалификационных международных фестивалях. Однако 21 декабря объявят список номинантов из 15 фильмов для документальных и международных полнометражных фильмов, а 23 января окончательных номинантов.

Церемония "Оскара" состоится 11 марта 2024 года в час ночи в театре "Долби" в Голливуде.

Напомним, что Discovery снял сериал о 22-летней украинке, которая выдавала себя за маленького ребенка .

Ранее стало известно, что Чак Норрис сыграет в новом боевике после 10-летнего "отпуска".