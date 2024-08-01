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На тлі чуток про розлучення реперка Cardi B оголосила про свою вагітність

1 серпня 2024 21:58
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Cardi B оголосила про вагітність та натякнула на розлучення з Offset
Американська реп-виконавиця Cardi B. Фото: Instagram/iamcardib
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В мережі шириться інформація, що американська реп-виконавиця Cardi B подала на розлучення зі своїм чоловіком, репером Offset. За інформацією інсайдерів таблоїдів, 31-річна артистка, хоча отримати повну опіку над їхніми двома дітьми. Сама співачка ці плітки не коментувала, а скористалась моментом та оголосила про свою вагітність

Відповідні публікації з’явились в соцмережах Cardi B.

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Реперка опублікувала дві фотографії, на яких позує у червоній сукні з екстремально глибоким декольте. Виріз оголив живіт Cardi B. Видно, що артистка перебуває на серйозному терміні вагітності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

У своєму дописі Cardi B опосередковано підтвердила, що планує розлучитися з чоловіком. Хоча з Offset вона вже неодноразово розходилась, а потім знову сходилась. Наприклад, у травні, через п'ять місяців після розставання, закохані зійшлися. Втім, здається, ненадовго.

"З кожним кінцем приходить новий початок! Я така вдячна, що провела цей сезон з тобою. Ти приніс мені так багато любові, життя і, найголовніше, відродив мою силу. Нагадав мені, що я можу мати все", — написала артистка.

Cardi B зворушливо зазначила, що майбутня дитина нагадала, що артситці ніколи не потрібно обирати між життям, любов'ю та пристрастю. 

"Я так сильно тебе люблю і не можу дочекатися, коли побачиш, чого допоміг мені досягти, що підштовхнув зробити. Набагато легше здатися перед життєвими поворотами та випробуваннями, але ти, твої брат і сестра показали мені, чому варто йти вперед", — написала артистка, яка натякнула на остаточний розрив з Offset.

Нагадаємо, раніше ми писали, що  голлівудську акторку Меган Фокс запідозрили у вагітності. Також ми розповідали, що співак Джастін Бібер показав фото дружини на останніх місяцях вагітності.

 

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